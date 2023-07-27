Госдума разрешила раздавать оружие гражданским

Согласно документу, который, предположительно, будет одобрен Советом Федерации и передан на подпись президенту до конца недели, губернаторы в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности смогут создавать в формате государственных унитарных предприятий (ГУП) отряды по содействию правоохранительным органам и органам военного управления. Им может быть передано во временное пользование боевое ручное стрелковое оружие и патроны для охраны порядка, борьбы с диверсионно-разведывательными и незаконными вооруженными формированиями.

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В сетях сразу же после принятия закона возникли вопросы, общий смысл которых звучит примерно так: а что, губернаторы теперь смогут создавать свои «вооруженные банды»? Маслица в огонь тревоги подлили некоторые комментарии уважаемых политиков. Например, член Высшего совета «Единой России» Франц Клинцевич разъяснил изданию «Ведомости Урал» следующее: «Речь идет о вооружении таких людей лишь ручным стрелковым оружием, но никак не тяжелыми видами вооружения. После того, как надобность исчезнет, ГУП будет должен сдать все оружие и патроны». Излишне говорить, что подобные разъяснения вызывают еще большую тревогу и вопрос: а если отряд должен сдать патроны, но не сдаст, что делать будем?

Однако, если разобраться в ситуации чуть более внимательно, то мы увидим, что подобные отряды обороны из гражданских лиц уже фактически созданы в тех регионах России, которые подвергаются набегам нацистов. Например, в Белгородской области. Создать их заставила сама жизнь, а вот закон как раз наведет порядок в их работе и уточнит процедуры — в том числе, получения и сдачи оружия.

Пока закон, регламентирующий создание вооруженных народных дружин, еще не подписан президентом, «Эксперт» попросил ведущих военных аналитиков подтвердить или развеять возникшие в обществе опасения.

«Самое главное, что ГУП по охране общественного порядка — это не частная компания, а государственная организация, которая может быть создана губернатором одного из тех регионов, которым президент даст такое право, — сказал «Эксперту» доктор военных наук Константин Сивков. — Речь о регионах, прилегающих к зоне боевых действий. Такие ГУП административно будут подчиняться губернатору, но оперативное руководство ими осуществляют органы военного управления, отвечающие за территориальную оборону, и МВД.»

Использоваться такие ГУП будут следующим образом. Если полиция, Росгвардия уходят на фронт для усиления армейских позиций, то добровольцев, приписанных к такому ГУП, могут вызвать для того, чтобы заменить кадровых правоохранителей. Им может быть поручена охрана объектов или просто поддержание порядка на улице, выполнение других задач, поставленных МВД или ФСБ.

«Губернатор Гладков (Белгородская область) уже создал такие подразделения, но права на получение оружия у них не было, как и понятной процедуры его выдачи, — говорит Сивков. — Теперь процедура будет подробно описана подзаконными актами. Это позволит привлечь к обороне территорий дополнительные силы на достаточно понятной основе.»

По словам доктора военных наук, для решения задач обеспечения безопасности в западных регионах России может потребоваться несколько сотен тысяч человек. Отрывать эти силы от армии или Росгвардии расточительно. И вполне логично доверить эти функции при необходимости таким территориальным добровольческим силам.

Как рассказал «Эксперту» депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев, такая схема была опробована и хорошо себя зарекомендовала в годы Великой Отечественной войны. Из людей, которые не ушли на фронт, а остались для работы в тылу, были сформированы отряды самообороны. Они не были вооружены повседневно, но существовала система оповещения, и все люди знали, по какому сигналу и куда нужно прийти, где получить оружие, под чьим командованием и на каком участке занимать оборону в случае неожиданной атаки врага. Время от времени их собирали по условному сигналу и проводили учения, а затем все возвращались на свои обычные рабочие места.

«Генштабом уже разработана универсальная организационно-штатная структура по таким ГУП самообороны, ее уточнят для каждого региона, которому это требуется. Будет укомплектован добровольцами личный состав таких отрядов, в ряде мест он уже собран и принял боевое крещение. Люди начнут в свободное от работы время проводить боевое слаживание, чтобы быть готовыми в любой момент взять на себя оборону своих населенных пунктов», — объясняет генерал.

По его словам, в ряде случаев эти отряды уже использовались. Они вставали на защиту особо важных объектов, когда Росгвардия уходила вперед — встречать врага. Добровольцы из таких отрядов не должны привлекаться для участия в боевых действиях на фронте, но должны быть готовы заменить тех, кто ушел на фронт.

«Чтобы те, которые воюют, не отвлекались на выполнение боевых задач в тылу своих войск, в глубине своего региона, эти задачи должны быть готовы взять на себя народные ополченцы. Для этого каждый из них должен заранее знать свое место в строю и уметь быстро и без суеты занять его. Для этого их будут время от времени собирать на учения», — сказал генерал-лейтенант Виктор Соболев.