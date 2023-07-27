Инвесторы покупали сегодня железо и деньги

Отечественные инвесторы начали день с продолжения вчерашних покупок, которые, впрочем, продлились лишь до обеда, после чего рынок лег в боковик.

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Ажиотажным спросом сегодня пользовались акции металлургов: в десятке лидеров роста четверга четыре места пришлось на представителей металлургического сектора. Лучший результат среди них продемонстрировали обыкновенные акции «Мечела», подорожавшие на 5,9%.

Интересно, что никаких новых драйверов для мощных покупок этих бумаг не появилось. Аналитики не объясняют, кто и зачем сегодня подбирал металлургов.

В тройке лидеров роста практически весь день уверенно держался ВТБ, который порадовал инвесторов сильным полугодовым отчетом, превзошедшим прогнозы аналитиков. За день бумага подорожала на 6,5% и, вполне возможно, рисует восходящий тренд.

А вот с «Яндексом» совсем другая картина. Компания также отчиталась за полугодие, и также ее результаты превысили ожидания рынка. Но бумага не только не стала расти, но и вошла в десятку аутсайдеров дня, подешевев на 0,6%. Инвесторы опасаются наращивать долю «Яндекса» в портфелях до тех пор, пока остается нерешенным вопрос о разделе компании на российскую и зарубежную части. Кроме того, считается, что повышение ставки Банка России наиболее негативно скажется на высокотехнологичных компаниях.

Зато от роста ставки выигрывает финансовый сектор, маржинальность бизнеса которого должна расти. Главным бенефициаром ужесточения денежно-кредитной политики считают Московскую биржу, которая уже начинает зарабатывать больше на размещении остатков средств клиентов на денежном рынке. Среднесрочный тренд по бумаге остается восходящим, но сегодня она закрылась без изменений из-за того, что активность игроков была направлена на другие акции.

Продолжается ралли в акциях Банка «Санкт-Петербург». Сегодня они выросли на 2,9%, а с начала недели — на 13,6%. Все аналитики отмечают огромную техническую перекупленность бумаги, но пока непонятно, будет ли она ее снимать коррекцией или уходом в боковик.

Вселяет оптимизм нефть. После объявления вечером в среду итогов заседания ФРС США, начал резко укрепляться курс доллара к корзине моровых валют. К сегодняшнему закрытию основных торгов на Московской бирже Индекс доллара вырос на значительные для него 0,9%. Укрепление доллара всегда негативно для сырьевых товаров, поскольку их цена растет в местных валютах. Однако нефть негативный для себя фактор игнорирует, дорожая на полтора процента, до $83,7 за баррель. Отчасти это может быть связано с тем, что в конце следующей недели пройдет очередной саммит ОПЕК+. Рынок не ждет от картеля нового снижения добычи, но представители крупнейших нефтяных держав, безусловно, поддержат нефтяные котировки словестными интервенциями.

Подорожание нефти стало одним из факторов, вызвавших сегодня рост российского рынка акций. Но сама нефтянка довольно скупо откликнулась на повышение мировых цен на ее продукцию. Лучший результат в 5,9% продемонстрировали неликвидные акции «Русснефти»; «Роснефть» прибавила 1,6%, а «Лукойл» вообще был на уровне рынка, подорожав на 0,6%.

В целом же индекс Мосбиржи вырос на 0,6%, закрывшись в 12 пунктах ниже отметки 3000, которую многие аналитики называют целью роста индикатора, а при ее достижении ждут коррекции.

Пара доллар/рубль сегодня вновь предпринимала попытку уйти ниже технической поддержки 90, и снова не смогла ее преодолеть. По итогам дня рубль полегчал к доллару на полпроцента. Последняя сделка прошла по котировке 90,5975 руб. за доллар.

Сегодняшнее ослабление российской валюты говорит о том, что основная масса экспортеров уже запаслась рублями для традиционного в конце месяца расчета с бюджетом по налогам. Однако аналитики не ждут резкого падения рубля из-за того, что теперь экспортеры снизят объем продаваемой валюты. Уже 1 августа на торги с увеличенным предложением юаней выйдет Банк России. Кроме того, есть мнение, что начали расти нефтяные доходы, часть которых также будет конвертирована в рубли.