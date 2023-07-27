«ИТ-проекты — одни из наиболее интересных для инвесторов с точки зрения их перспектив на рынке»

РФРИТ работает с 2019 года, когда как раз начался самый бум ИТ-отрасли, затем пандемия, двинувшая вперед многие онлайн сервисы. За все время, какую программу вы считаете наиболее правильной, востребованной и нужной рынку?

РФРИТ сегодня является ключевым институтом развития ИТ-отрасли в стране и занимает важную роль в экосистеме группы ВЭБ.РФ, обеспечивая комплексную поддержку перспективных отечественных ИТ-решений и крупных индустриальных проектов.

За четыре года мы поддержали более 180 проектов по разработке и внедрению российских технологий на общую сумму более 28 млрд рублей, в том числе 19 особо значимых проектов на общую сумму грантового финансирования 16,25 млрд рублей. В 2022 году мы получили через портал госуслуг 1259 заявок на грантовое финансирование. Это в 6 раз больше, чем в 2021 году. Благодаря грантовой поддержке российские ИТ-компании смогли своевременно выпустить на рынок востребованные решения, заменяющие иностранные продукты.

Самой масштабной в стране стала программа цифровизации МСП: этой мерой поддержки в 85 субъектах Российской Федерации воспользовались более 235 тыс. предприятий МСП. Из них более 138 тысяч впервые стали пользователями российского программного обеспечения. Разработчики и вендоры отмечают долю новых клиентов за время участия в программе на уровне 46%. Средний рост выручки составил более 50% в т.ч. за счет покупки более дорогих и длительных лицензий. Ряд компаний отметили рост, в том числе благодаря импортозамещению, которое активно проводилось в 2022 году.

За короткое время, став «центром коммуникации» с ИТ-отраслью, мы увидели запрос со стороны ИТ-компаний на все инструменты поддержки Фонда. За год мы получили более 17 тысяч обращений, среди которых были и предложения о разработке новых мер поддержки российских ИТ-решений. В прошлом году мы запустили новый инструмент, направленный на маркетинговое продвижение российского ПО в сети Интернет, компенсируя до 80% понесенных расходов на рекламу. Фондом одобрено уже более 130 заявок на общую сумму возмещения 70 млн рублей.

Какие компании обращаются в РФРИТ за помощью? Есть ли такие, кто пришел за грантом в самом начале, а потом вырос в настоящего «единорога»? Есть у вас доска почета?

IT-сфера сегодня одна из наиболее привлекательных для стартапов и компаний-разработчиков из числа малого и среднего бизнеса. Самые технологичные из них могут претендовать на грантовую поддержку со стороны государства в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Проекты, реализованные на грант РФРИТ, успешны и востребованы как на российском, так и зарубежных рынках.

Например, компания «МойОфис» работает с 2013 года. Линейка её продуктов - самый востребованный российский софт, замещающий ПО Microsoft. Мы поддержали проект по разработке почтовой системы Mailion, потому что увидели в нем перспективное отечественное решение с огромным потенциалом на ИТ-рынке. Грант РФРИТ позволил ускорить процесс разработки и своевременно вывести на рынок востребованный продукт. Награда Национальной премии в области передовых промышленных и цифровых технологий за весомый вклад в развитие инновационных отечественных решений подтвердила правильность выбора, отметив высокий уровень технологичности и конкурентоспособности продукта. Компания сделала большой шаг вперед и из набора приложений сформировала полноценную экосистему офисного ПО. Сейчас продукт показывает кратный рост заказов по всей стране.

Еще один пример - стартап «РОББО», работает с 2007 года. Его развитию помогали инструменты сразу нескольких институтов развития. Благодаря гранту РФРИТ компания смогла доработать платформу образовательной робототехники и вывести на отечественный и зарубежные рынки зрелый продукт. В 2022 году мы рекомендовали проект как перспективный на форум «Сильные идеи для нового времени», после чего он вошел в ТОП-10 сильных идей, был поддержан Президентом РФ и уже тиражируется на зарубежные рынки. Сегодня с помощью цифровых решений РОББО обучается более 100 тыс. детей в 35 странах мира.

Не секрет, что технологический прогресс не только помогает развивать инфраструктуру, но и отражается на окружающей среде. Есть ли среди грантополучателей РФРИТ компании, проекты которых придерживаются принципов устойчивого развития?

Конечно, Фонд финансировал не только разработку ИТ-решений в ESG-сфере, но и их внедрение. Например, компания «Цифровые платформы и решения Умного Города» получила грант РФРИТ на разработку программных модулей информационной системы «Цифровой Водоканал». И сейчас эту систему внедряет другой наш грантополучатель – предприятие ГУП Белгородской области «Белгородский областной водоканал». По итогам реализации проекта ожидается снижение потребления электроэнергии и аварий системы водоснабжения.

Региональный оператор Самарской области по обращению с твердыми коммунальными отходами «ЭкоСтройРесурс» получил поддержку Фонда на внедрение системы управления сбором и утилизацией твердых коммунальных отходов на базе цифровой платформы «Маджента». Реализация проекта позволит предприятию оптимизировать рабочие процессы в сфере обращения с ТКО, включая логистику, что снизит углеродный след в регионе.

Кроме того, предприятия, осуществляющие технологический переход на российские ИТ-решения в рамках особо значимых проектов, имеют собственные эффективные ESG-программы. Например, положения об устойчивом развитии заложены в стратегию Росгеологии, Ростелеком реализует различные проекты в этой области. ГК «ЛокоТех» входила в топ рэнкинга «Устойчивое развитие-100» по версии медиахолдинга «Эксперт», а «Камаз» был в числе лидеров ESG-рэнкинга российских промышленных компаний Национального рейтингового агентства.

Сложно представить технологических гениев, которые хотят заполнять бумаги и отчетности по грантам. Наверняка многим проще выйти на венчурное финансирование или рынок краудфандинга. Как удается привлекать ИТ-специалистов в программы? Для кого и почему гранты могут быть актуальнее других источников финансирования?

На первый взгляд грант кажется самой привлекательной мерой поддержки. Однако, с точки зрения администрирования – самой ответственной. Разработчик должен доказать, что начал монетизировать решение - с помощью своего конкретного продукта должен заработать на рынке не менее половины суммы гранта. Если не получится, грант потребуется вернуть. И здесь РФРИТ оказывает поддержку ИТ-бизнесу на всех этапах разработки и внедрения продукта: от начала реализации до продажи и маркетингового продвижения.

Отдельно отмечу, ИТ-проекты - одни из наиболее интересных для инвесторов с точки зрения их перспектив на рынке. Здесь важно создать правильные условия. Фонд совместно с Минцифры России запустил программу по привлечению частных инвестиций, выступив связующим звеном между компаниями, которые прошли комплексную экспертизу РФРИТ, и инвесторами. Заинтересованность в рассмотрении проектов, прошедших экспертизу РФРИТ, выразил ряд инвестиционных компаний, венчурных фондов и частных инвесторов.

Что делает РФРИТ, чтобы стимулировать разработчиков оставаться и работать в России. Ведь, опять же, американский рынок гораздо больше, венчурные фонды инвестируют миллионы долларов ежедневно. Что мы можем предложить?

Россия всегда обладала конкурентоспособными глобальными решениями в ИТ-сфере. Всем известно, что у нас лучшие в мире программисты. А это значит, мы должны разрабатывать конкурентную систему мотивации, чтобы специалисты и разработчики оставались в России. С точки зрения конкуренции за кадры мы должны предоставлять разработчикам дополнительные стимулы, чтобы они продолжали разрабатывать свои продукты в интересах отраслей экономики России. Для этих целей Фонд предоставляет всю линейку действующих инструментов: гранты на разработку, доработку и внедрение перспективных отечественных ИТ-проектов, поддержка индустриальных софтверных решений, а также продвижение российских продуктов на зарубежные рынки через службу «цифровых атташе».

В продолжение. Для технологической компании очень важен рынок сбыта продукции. Внутренний спрос не всегда может удовлетворить амбиции компании и ей понадобится экспорт технологий. В текущих условиях, что мы можем им предложить?

Экспорт ИТ-решений – одно из приоритетных направлений во внешнеэкономической политике России. Россия обладает конкурентными преимуществами в области ИТ-решений, и наша работа заключается в том, чтобы эти разработки вышли на мировой рынок. РФРИТ в соответствии поручениями Председателя Правительства РФ совместно с РЭЦ, разработчиками и отраслевыми ассоциациями проектирует и реализует комплекс мер по продвижению российских ИТ-продуктов на зарубежные рынки. Большую помощь в этом нам оказывает более 50-ти топовых экспортно-ориентированных ИТ-компаний через инструменты службы «цифровых атташе». Сегодня мы расширяем круг таких компаний. Планируем вовлекать тех разработчиков, которые создают импортозамещающие продукты в рамках особо значимых проектов – это сильные отраслевые и технологические лидеры, и мы рассчитываем, что 14 таких разработчиков присоединятся к программе. РФРИТ реализует комплекс мероприятий для отбора и обучения «цифровых атташе». Для них Фонд проводит серию вебинаров, в которых уже приняли участие более 300 российских ИТ-компаний. 26 «цифровых атташе» пройдут обучение по программе РФРИТ до конца года. Девять специалистов уже назначены в Малайзию, Аргентину, Вьетнам, ЮАР, Китай, Кубу, ОАЭ, Казахстан и Узбекистан. В первых трех странах уже приступили к работе. Служба «цифровых атташе» – это большой амбициозный проект.

Ранее РФРИТ давал оценки роста числа субъектов МСП из новых регионов. Какие меры поддержки им предоставляются? С какими трудностями сталкиваются ИТ-разработчики, которым сейчас нужно встраиваться в игру на российском рынке?

В новых регионах РФ зарегистрировано более 65 тысяч субъектов МСП, и в перспективе трёх лет прогнозируется рост до 300 тысяч. Мы видим их большую потребность в российских ИТ-решениях и готовы предоставить все действующие инструменты поддержки. Фонд успешно реализовал программу цифровизации МСП и получает запросы от предпринимателей о её масштабировании на новые регионы России, где будет очень своевременной скидка по программе цифровизации МСП до 80% от стоимости ПО. Это хороший стимул для того, чтобы перейти на легальный современный российский софт. Также мы предложим новым субъектам РФ программу по продвижению российского ПО и ИТ-услуг в сети Интернет. Надеемся, что эта инициатива также будет поддержана. Фонд совместно с ВЭБ.РФ и другими институтами развития планирует совершенствовать инструменты поддержки и взаимодействие с ИТ-сообществом в новых субъектах России.