Махмуд-Али Калиматов оценил значение возрождения предприятия «Кавдоломит»

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов опроверг сообщения о том, что ГУП «Кавдоломит» будто бы обанкротился. Руководитель региона указал на роль предприятия в реализации одного из прорывных проектов, имеющих огромное значение для экономики республики.

В Ингушетии возродят ГУП «Кавдоломит» в горном Джейрахском районе республики. Это произойдет в рамках реализации прорывного проекта регионального значения – создания индустриального парка «Джейрах», где планируется осуществлять добычу и обработку доломита и выпускать 236 тысяч тонн изделий в год, в том числе, с учетом вклада «Кавдоломита».

В общей сложности, к слову, в Ингушетии насчитывается пять проектов подобного уровня.

Не нашедшие официального подтверждения слухи о якобы банкротстве «Кавдоломита» распространились в соцсетях. Также отмечалось, что имущество предприятия – два здания площадью 1180,9 и 865 «квадратов» – будто бы продадут частным владельцам. Указанные здания были построены в 1984 и 1978 годах соответственно. Одно из них представляет собой механизированный птичник, второе – подсобное хозяйство с мастерскими.

У министерства промышленности и цифрового развития Ингушетии нет информации о признании «Кавдоломита» банкротом. Тем не менее, в последние годы предприятие не является рентабельным, а его имуществом, упомянутое выше, владеет правительство Ингушетии. Вопрос о продаже этих активов не поднимался.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в начале 2023 года поручил внести «Кавдоломит» и другие предприятия аналогичного профиля в проект создания индустриального парка «Джейрах», а также восстановить производство на нем.

Калиматов заявил, что сообщения в соцсетях о якобы имевшем место банкротстве «Кавдоломита» не соответствуют действительности, а власти региона прилагают активные усилия для восстановления и развития предприятий, которые могут принести пользу экономике Ингушетии и ее жителям.

«ГУП «Кавдоломит» имеет особое значение в рамках реализации прорывного проекта по созданию индустриального парка «Джейрах». Это предприятие обладает значительными ресурсами и возможностями для развития в рамках данного проекта, что может привести к созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций и стимулированию экономического роста в нашем регионе», – указал Калиматов. Также он упомянул о том, что стратегический интерес Ингушетии состоит, в том числе, в сохранении и развитии предприятий, которые находятся в государственной собственности. За счет этого региональные власти получают возможность контролировать основные отрасли экономики субъекта, а также предпринимать шаги, поддерживающие их устойчивую работу.

Как заверил Калиматов, ситуация с ГУП «Кавдоломит» находится у него на личном контроле.

Напомним, во время Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего – 2023» президент России Владимир Путин назвал развитие промышленности приоритетным направлением для страны.