Марьячи, альпак и капоэйру увидели гости на «Фестивале Латинской Америки и Карибского бассейна» в Москве

22 и 23 июля в московском Саду «Эрмитаж» прошел «Фестиваль Латинской Америки и Карибского бассейна». Фестиваль посетили более 50.000 москвичей и гостей столицы.

Официальное открытие фестиваля состоялось на главной сцене Сада «Эрмитаж». С приветственным словом выступили Министр Правительства Москвы, Руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Евгеньевич Черёмин и Послы Бразилии, Аргентины, Колумбии, Доминиканы, Боливии, Гондураса и Эквадора.

В своей речи Черёмин отметил: «На протяжении многих столетий Латинская Америка олицетворяла богатство индейской, испанской, африканской и других культур, которые слились в уникальное творение разнообразия. Представленные там произведения искусства позволяют нам проникнуться этим разнообразием и узнать о жизни и многогранной истории тех земель. Наш фестиваль демонстрирует, что культура не имеет границ и способна объединять людей вокруг общих ценностей. Мы надеемся, что он станет стимулом для дальнейшего развития и углубления дружеских и культурных связей между Россией и странами Латинской Америки и Карибского бассейна».

На фестивале представители латиноамериканских стран продемонстрировали свои уникальные традиции и национальные особенности.

Одной из ключевых площадок фестиваля стала сцена, на которой в течение двух дней проходили яркие музыкальные и танцевальные выступления артистов из Эквадора, Мексики, Боливии, Аргентины, Колумбии, Бразилии, Кубы и других латиноамериканских стран.

На Танцевальной площади десятки гостей разучивали движения бачаты, ламбады, сальсы, танго, румбы и меренге под руководством харизматичных латиноамериканских танцоров.

Яркие и красочные декорации и фотозоны фестиваля создавали атмосферу настоящего латиноамеринанкого праздника. Особой популярностью среди гостей пользовался красный ретро-кабриолет на фоне Старой Гаваны.

У гостей фестиваля была возможность наблюдать за пластичными мастерами бразильской борьбы капоэйры и самим научиться основным движениям. В беседке Street Music весь день звучала живая музыка в исполнении настоящих мексиканских музыкантов марьячи, перуанских индейцев и других аутентичных артистов.

Точкой притяжения фестиваля стал колоритный латиноамериканский фудкорт. Здесь можно было отведать настоящие мексиканские такос, кесадилью и тортильяс, эквадорские жареные бананы, перуанский сивиче, кубинский рыбный суп, колумбийские пирожки эмпанадас, чили кон карне, ароматный бразильский кофе, какао и шоколад с плантаций Венесуэлы и экзотические фрукты.

На площадке Street Art известный колумбийский художник-муралист Оскар Гонсалес, венесуэльский художник, бакалав изящных искусств Хулио Линарес «Murdok» и другие участники проекта «Россия – Латинская Америка Street Art» творили волшебство уличного искусства. На гигантских кубах в режиме реального времени с помощью ярких красок создавались запоминающиеся образы, выражающие взгляд артистов на мир. Комбинация абстрактных и реалистических элементов притягивала внимание всех посетилей.

Особый восторг у маленьких гостей фестиваля вызывала встреча с южноамериканскими животными - ламой и альпакой. С ними можно было сделать фото и узнать, чем же они отличаются друг от друга.

На разных площадках фестиваля проходили интересные лекции, выставки и презентации, посвященные истории и культуре стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Несмотря на дождь в конце второго дня фестиваля, гости долго не хотели расходиться и танцевали прямо под дождем под зажигательные ритмы известных хитов в исполнении DJ Alejo из Колумбии.

Как отмечали посетители, атмосфера на фестивале была как на улицах Москвы во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. «Вокруг так много людей, так много эмоций и восторга, все улыбаются, танцают и чувствуют абсолютное счастье и единение!», - комментировали гости.

Такие проекты имеют огромное значение для общества. Они напоминают о том, что в дружбе и сотрудничестве есть сила, способная преодолеть любые различия. Они вдохновляют людей на взаимное уважение и толерантность, показывая, что культура может действительно объединить мир.