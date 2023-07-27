Михаил Мишустин оценил готовность «Серной программы»

Флагманская экологическая инициатива «Норникеля» позволит сократить выбросы диоксида серы в Норильске почти вдвое, а после реализации второго этапа – в 10 раз. В компании подтверждают планы завершить программу, которая не только снизит социальные и экологические риски для бизнеса, но и радикально изменит условия жизни в Норильске.

Первый этап «Серной программы», флагманского экологического проекта «Норникеля», направленного на радикальное сокращение выбросов диоксида серы в Норильске, выходит на финишную прямую – осенью 2023 года на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) планируется завершить пусконаладку и все испытания. А к концу года – начать опытно-промышленную эксплуатацию нового химического комплекса. В четверг, 27 июля объекты уникального производственного объекта показали премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Крупнейшая экоинициатива

«Серная программа» является крупнейшей и наиболее важной экологической инициативой «Норникеля», а также главной составляющей федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Ее стоимость превышает 300 млрд рублей, сопоставимых по объему инвестиций в очистку воздуха не вкладывает больше никто в России. Программу планируется реализовать в два этапа – сначала на НМЗ, крупнейшем промышленном предприятии в мировом Заполярье, а затем и на Медном заводе (МЗ) в Норильске. После вывода комплекса на НМЗ на проектные параметры объемы выбросов диоксида серы в Норильске снизятся на 45% (в сравнении с базовым для таких расчетах 2015 годом, когда выбросы составили почти 1900 тыс. тонн), а после реализации второго этапа на МЗ – на 90%, или в 10 раз.

Специфика Норильска в том, что выбросы всех остальных загрязняющих воздух веществ здесь давно уже сократили до минимума. Сера же не только входит в состав сульфидных руд, добываемых компанией, но и является главным «мотором» автогенных процессов плавки на НМЗ и МЗ. То есть и другом, и врагом одновременно. Отметим, что в Кольском дивизионе «Норникеля» «Серная программа», фактически, уже завершена, по итогам 2022 года снижение выбросов там превысило 90% (к тому же 2015-му). Но в Мурманской области компания добилась этой цели благодаря, прежде всего, закрытию устаревших производств в Никеле и Мончегорске. В Норильске, где теперь сконцентрированы вся плавильные мощности «Норникеля», пошли отчасти по такому же пути, закрыв в 2016 году устаревший Никелевый завод. Вторая же линия по борьбе с выбросами на технологической цепочке пошла по инновационному сценарию.

Именно поэтому со стороны и кажется, что идет слишком медленно, хотя важность «Серной программы» вроде бы очевидна. Впрочем, кто хоть раз посещал стройплощадку на НМЗ, как это сделал премьер Мишустин, сразу переставал мучить себя такими вопросами. Прежде всего, на месте становилось ясно, что «Норникель» построил на площадке НМЗ не какой-то «большой чудо-фильтр». По факту, пирометаллургический передел здесь был дополнен переделом химическим, для чего компании пришлось пристроить к своему главному активу полноценное химическое предприятие.

Таких строек в Норильске не вели со времен плановой экономики: порядка 15 крупных объектов, созданная с нуля сопутствующая инфраструктура, в том числе новая дымовая труба высотой 80 метров. Например, основной цех, с которого теперь и начнется долгий путь утилизации сернистных газов, забранных из газоходов от двух печей взвешенной плавки НМЗ, имеет длину 216 метров и ширину 96 метров, и переменную высоту – от 37 до 43 метров. К настоящему моменту строители смонтировали на площадке порядка 25 тыс. тонн металлоконструкций и 10 тыс. тонн оборудования, многое из которого – уникально. На пике работ на площадке в круглосуточном режиме работало более 4 тыс. специалистов четырех подрядных организаций, и более 400 единиц спецтехники.

Интересен и выбор технологии. В мировой металлургии диоксид серы утилизируют либо путем производства элементарной серы, либо серной кислоты. Ранее на НМЗ пытались действовать первым способом, но безуспешно. Новый комплекс построен по второй технологии, однако серную кислоту сразу, здесь же, будут нейтрализовать в гипс – экологически безопасный продукт. Для его складирования неподалеку от НМЗ построили огромное гипсохранилище. Такой нелогичный с точки зрения бизнеса итог работы химического передела на НМЗ, на самом деле, закономерен – вывезти столь огромные объемы кислоты с «островного» Норильска физически невозможно. Поэтому было решено перерабатывать ее на месте. По факту, загрязнение атмосферы «Норникель» заменяет на складирование гипса. В компании понимают, что этот путь тоже сложный, поэтому уже сейчас прорабатывают возможные варианты использования этого материала в строительстве, годных и дорожных работах.

Построить новый завод, а затем настроить его на эффективную работу – не простые задачи, хотя компетенции у «Норникеля» в этой сфере есть: серную кислоту из дымовых газов давно получают на площадке в Мончегорске. Но это определяет и объем инвестиций: из 35 млрд долларов капзатрат компании до 2030 года порядка 6 млрд изначально были заложены исключительно на экологию. А в этой сумме львиная доля, более 4 млрд долларов – именно на объекты «Серной программы».

При этом строительство изначально рассматривалось как высокотехнологичное с цифровой интеграцией в существующую производственную цепочку. В марте 2023 года была открыта новая цифровая диспетчерская НМЗ с прицелом на «Серную программу». В диспетчерской как в своеобразном «центре управления полетами Норникеля» производится оперативное управление энергетическими коммуникациями завода, а также контроль за параметрами энергоресурсов, необходимых для ведения производственного процесса – электроэнергия, водоснабжение, газоснабжение, продукты разделения воздуха – кислород, азот, сжатый воздух. Уже сейчас в диспетчерскую выведены схемы будущей «Серной программы» НМЗ и с ее запуском диспетчер будет осуществлять контроль и наблюдение за процессами нового производства.

Планы без ограничений

Несмотря на все сложности 2022 года, долгосрочная экологическая стратегия «Норникеля» осталась неизменной. Хотя, конечно, компании пришлось корректировать планы с учетом новых реалий – отказа прежних партнеров от поставок оборудования и услуг инжиниринга из-за санкций. Поэтому сроки завершения многих крупных проектов, в том числе и второго этапа «Серной программы» на МЗ. Однако в компании подчеркивают, что программа будет реализована. Ведь ее запуск позволит «Норникелю» не только нивелировать социальные и экологические риски от своей деятельности, но и «закрыть» историческую проблему загрязнения Норильска, в реновацию которого компания сейчас вкладывает миллиарды.

«Серная программа реализуется в соответствии с ранее намеченными планами. И на Надеждинском заводе все готово к запуску. Это позволит до конца года обеспечить около 20% сокращения выбросов. А когда в 2024 году эта линия выйдет на полную мощность, то сокращение, как и обещано, будет порядка 45%. Но мы не ограничиваемся этим, и у нас есть задача еще более существенно, более чем в 10 раз сократить выбросы диоксида серы. И для этого сейчас готовятся решения на Медном заводе. Это непростые решения, потому что они потребуют не только поиска технологического решения для улавливания диоксида серы, но и технологические решения по модернизации самого завода. На Медном заводе задача на порядок сложнее, потому что там две технологических линии практически, как экологическая и, собственно, производственная, которые нужно модернизировать. Мы над этим работаем, и до конца года такого рода решение будет сформулировано и доложено премьеру», – сказал президент, председатель правления «Норникеля» Владимир Потанин.

Все горожане с нетерпением ждут завершения «Серной программы», рассказал мэр Норильска Дмитрий Карасев. «Этот беспрецедентный по своим масштабам проект изменит ситуацию в экологии города. Я как коренной норильчанин просто знаю, что, когда в 2016 году компания закрыла Никелевый завод, одно из старейших производств, ситуация с экологией резко поменялась. В месте расположения завода стали подрастать кустарниковые березы, северные ивы, а это говорит о многом. Поэтому я уверен, что когда будет реализована «Серная программа», то экология в городе качественно изменится. А с учетом того благоустройства, которое мы проводим в рамках реновации, это будет совершенно иной город, где захочется жить, растить своих детей, развиваться и планировать свое будущее», – уверен градоначальник.

Компания также ведет работу по организации в Норильске системы мониторинга состояния воздуха. После ее запуска данные наблюдений будут доступны в онлайн режиме.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин похвалил работу «Норникеля» по повышению экологичности своих производств, в частности – по снижению выбросов диоксида серы. «Очень важно, что компания начала системно заниматься экологией и тем, что беспокоило людей. Что касается федерального проекта "Чистый воздух" - там, вы знаете, не менее 20% снижения выбросов было необходимо достичь. Следование всем нормативам - по задумкам и по тому, что на сегодняшний день становится очевидным, - снимет отсюда загрязнение», - отметил глава кабинета министров, посещая цеха Серной программы Надеждинского металлургического завода.