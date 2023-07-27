Минобороны сообщило оперативную информацию о ходе СВО на Украине

На брифинге 27 июля официальны представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил оперативную информацию о ходе специальной военной операции на Украине.

Согласно данным генерал-лейтенанта, ВС РФ нанесли сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США. Цель ударов была достигнута, все назначенные объекты поражены.

На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией «Южной» группировки ВС РФ успешно отражены 9 атак ВСУ в районах населённых пунктов Авдеевка, Марьинка и севернее Кирово (ДНР).

Нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Весёлое, Богдановка, Предтечино, Дылеевка и Новгородское (ДНР). В районе населённого пункта Константиновка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили свыше 210 боевиков, 7 БМП, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 2 гаубицы (Д-20, «Мста-Б»), танк и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. За последние двое суток на данном направлении подразделениями ВС РФ сорваны 4 атаки ВСУ в районе населённого пункта Клещеевка (ДНР). В ходе боев умелым применением противотанковых средств при поддержке армейской авиации уничтожено более 120 боевиков, 4 БМП, 2 танка, четыре боевые два бронетранспортера и бронеавтомобиль «Козак».

На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки ВС РФ «Восток» отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты в районе населённого пункта Урожайное (ДНР). Уничтожено до 16 боевиков и 2 боевые бронированные машины. Поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Макаровка (ДНР). В районе населённого пункта Старомайорское (ДНР) пресечена деятельность ДРГ.

На Запорожском направлении после провала наступления ВСУ севернее населённого пункта Работино (Запорожская область), в котором было задействовано до 3-х батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва. ВСУ, понеся большие потери, в течение ночи восстанавливали боеспособность и активных действий не предпринимали. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение украинским подразделениям в районах населённых пунктов Белогорье, Омельник, Новоданиловка, Орехов и Пятихатки (Запорожская область). В районе населённого пункта Степановка (Запорожская область) пресечена деятельность ДРГ. Потери ВСУ на этих двух направлениях составили более 280 боевиков, 25 танков, 9 БМП, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 2 гаубицы «FH-70» производства Великобритании и боевая машина РСЗО RM-70 «Vampire» чешского производства.

На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки ВС РФ «Центр», с опорой на умело организованную систему огня в сочетании с инженерными заграждениями, отражена атака ВСУ в направлении населённого пункта Червоная Диброва (ЛНР). В ходе боя уничтожено более 15 боевиков, БМП и автомобиль. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Невское (ЛНР), Торское и Серебрянка (ДНР). В районе населённого пункта Ямполь (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 100 бригады территориальной обороны. Потери ВСУ составили до 185 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 3 пикапа, 2 гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Всего, с 23 июля, продвижение штурмовых отрядов группировки войск «Центр» в районе населенного пункта Сергеевка (ЛНР) составило до 12 км по фронту и 3 км в глубину обороны противника.

На Купянском направлении штурмовые отряды 7-го мотострелкового полка «Западной» группировки ВС РФ продолжая наступательные действия западнее населённого пункта Куземовка (ЛНР) заняли более выгодные позиции. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Тимковка (Харьковская область), Стельмаховка и Новоселовское (ЛНР). ВСУ потеряли здесь более 35 боевиков, 4 автомобиля, 3 боевые бронированные машины, гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВС РФ уничтожили до 25 боевиков, 3 автомобиля и 2 гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ нанесено поражение 109 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 123-х районах. В районе населённого пункта Староконстантинов (Хмельницкая область) уничтожены склады авиационного топлива. В районах населённых пунктов Чугуево и Новопавловка (Днепропетровская область) уничтожены две радиолокационных станции обнаружения воздушных целей П-18. В районе населённого пункта Малая Токмачка (Запорожская область) поражен склад топлива 47-й механизированной бригады ВСУ.

Российские средства ПВО перехватили 5 снарядов РСЗО «HIMARS», а также уничтожили 20 БПЛА в районах населённых пунктов Белогоровка, Кременная (ЛНР), Горловка (ДНР), Вершина Вторая, Токмак и Малые Щербаки (Запорожская область).

За всё время проведения СВО российские силы уничтожил 457 самолётов, 244 вертолёта, 5 291 БПЛА, 426 ЗРК, 10 966 танков и других боевых бронированных машин, 1 140 боевых машин РСЗО, 5 636 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 11 920 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 26 июля Конашенков сообщил, что на Донецком направлении ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ, уничтожив 2 артиллеристские системы М777, гаубицу М119 производства США, 3 самоходных Krab польского производства, 2 украинских склада боеприпасов и до 210 боевиков.