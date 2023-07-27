На московском предприятии «Микрон» начали работать более 130 наставников

Молодые специалисты и новые сотрудники предприятия «Микрон» смогут пройти обучение в корпоративном университете компании, где они погрузятся в культуру завода и узнают об особенностях современных производств. С начала года в университете наставниками стали 132 сотрудника предприятия. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Завод «Микрон» – один из лидеров отечественной отрасли микроэлектроники. Предприятие обладает статусом резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Корпоративный университет на базе предприятия для переподготовки собственных кадров без отрыва от производства заработал в 2022 году.

С начала года на заводе открыли более 80 высокотехнологичных рабочих мест, рассказал руководитель департамента. Во время обучения наставники поделятся знаниями об особенностях современных производств, опытом и наработками, и тем самым помогут формировать корпоративную культуру, развивать инновации и повышать производительность труда. Всего университет компании предлагает более 300 специальных программ подготовки и 690 дистанционных обучающих курсов.

Обучение позволяет внедрить систему наставничества, повысить квалификацию у внешних провайдеров, пройти внутрикорпоративные конкурсы профессионального мастерства и вовлечь работников в процесс непрерывного обучения. Помимо этого, новые сотрудники могут посетить экскурсии по производству. Период обучения новичков составляет три месяца.

Как отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, предприятие «Микрон» в 2022 году присоединилось к нацпроекту «Производительность труда» и за первые полгода ускорило производство экспортной продукции на 30%.

В первом квартале этого года на внутреннее производственное обучение заявлено 120 работников, которым необходимо «подтянуть» свои компетенции до требований к должности, уточнила руководитель корпоративного университета АО «Микрон» Елена Горбачева.