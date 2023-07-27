«Норникель» запустит цифровую ипотеку в ближайшее время

Ипотека на «цифровой метр» может появиться в Норильске уже в ближайший месяц, заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В городе сейчас, по его словам, проходит масштабная реновация, и цифровизация прав на жилье увеличит мобильность людей.

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«Идет строительство жилья [в Норильске] и мы параллельно внедряем цифровые технологии в обычную ипотеку. Мы развиваем проект, у которого рабочее название "цифровой метр". Когда люди будут получать не просто жилье с конкретным адресом и конкретной справкой из БТИ, а будут получать цифровой символ тех метров, которые там находятся <…> Пример — если у тебя жилье в цифровой [ипотеке] ты его сдал, получил цифровой символ жилья в новом месте либо деньги, на которые ты можешь купить это жилье», — цитирует ТАСС Потанина.

Он уточнил, что по «цифровому метру» необходимо синхронизировать два процесса: объяснить людям, что это «благо, а не какое-то неполноценное жилье», и решить вопрос с регулированием цифровых валют, в число которых входит «цифровой метр».

«Когда эти две истории сойдутся, я надеюсь, что в ближайший месяц это случится, тогда появится программа ипотеки на цифровой метр», — добавил Потанин.

По его словам, широкое внедрение такой практики повысит мобильность населения и ликвидность жилья.

На встрече с Мишустиным президент «Норникеля» также сообщил, что первый жилой дом в рамках реновации Норильска будет сдан уже в этом году, а в 2024-ом планируется сдать еще шесть многоквартирных домов.

По данным пресс-службы правительства РФ, комплексный план социально-экономического развития Норильска был утвержден в 2021 году. Он реализуется за счет государственно-частного партнерства: 81,3 млрд рублей вложил «Норникель», 24 млрд рублей выделены из федерального бюджета, а 14,7 млрд рублей – из бюджета Красноярского края.

