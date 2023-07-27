Пауэлл пошел на рекорд: такой ставки не было 22 года

В том, что в среду ФРС поднимет ставку на 25 б.п. до 5,25–5,5%, рынки вчера совершенно не сомневались. И акции встречали это решение падением, что было вполне естественным после мощного ралли – S&P 500 закрылся накануне на максимуме с апреля прошлого года.

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К тому же, по рынку распространился слух, что Федрезерв намекнет на то, что это повышение будет отнюдь не последним. Между тем, идея о том, что именно в эту среду будет поставлена точка в цикле подъема ставок, давно овладела массами. Срочный рынок, судя по данным CME, в последнее время оценивал вероятность этого в 70–80%.

Так что на тех биржах, где торги завершались до обнародования решения ФРС, акции преимущественно снижались, и основные азиатские и европейские фондовые индексы закрыли вчерашний день в минус. Встречал решение ФРС в «красной зоне» и S&P 500.

И 11-е повышение ставки в этом цикле подъема ситуацию изменило не сильно. Трейдеры вглядывались в заявление ФРС, но особых изменений относительно предыдущего не находили – разве что прежде ставка сохранялась на прежнем уровне, а теперь повышалась. Да еще «экономическая активность», которая ранее «продолжала расти» скромными темпами, а теперь «растет умеренными», вызвала небольшие спекуляции на тему «мягкой посадки» экономики.

Приходилось ждать начала пресс-конференции Джерома Пауэлла – и вскоре после ее начала акции перешли к росту. Индексы вышли в плюс. S&P 500 в моменте прибавлял 0,24%, Nasdaq Composite – 0,3%, а Dow – 0,5%.

Между тем, председатель ФРС отнюдь не пытался говорить ничего «голубиного» – напротив, он, скорее, подтверждал слухи о том, что вчерашним подъемом дело не ограничится. Джером Пауэлл много говорил о том, что борьба с инфляцией, несмотря на обнадежившие многих последние данные по индексу потребительских цен, еще отнюдь не выиграна.

Ставка еще надолго останется на высоте. И Пауэлл показал: он прекрасно понимает, что после такого долгого подъема ставок есть двоякие риски: с одной стороны, можно не добиться победы над инфляцией, но с другой – слишком замедлить экономику.

Однако ФРС очень боится повторить опыт 1970-х годов, когда борьба с инфляцией раз за разом завершалась слишком рано, что привело к ее укоренению в экономике и долгой стагфляции в США. Поэтому вполне очевидно, что находясь между рисками недодавить или передавить ФРС, очевидно, сейчас будет выбирать последнее.

Джером Пауэлл говорил о том, что в своих действиях Федрезерв будет зависеть от данных. Прогнозы по инфляции могут быть хорошими, но неизвестно какими будут последующие данные, говорил он, раз за разом повторяя, что сначала ФРС надо будет увидеть цифры, а уже потом – заседание за заседанием – принимать решения.

При этом он старался не давать никаких определенных ответов на вопросы о том, сохранится ли ставка в сентябре. И все же Пауэлл сказал, что ФРС, возможно, поднимет ставки на сентябрьском заседании, если этого потребуют данные. Но также возможно, сообщил он, что ставка останется на прежнем уровне.

И публика поначалу среагировала именно на последнее. По данным CME, шансы на то, что ставка в сентябре вырастет, почти не изменились, оставшись немногим выше 20%. Однако постепенно рынок стал прислушиваться к Пауэллу – и продолжения ралли не получило. S&P 500 и Nasdaq Composite завершили день в «красной зоне». Но оптимисты еще остались – Dow смог остаться в плюсе на 0,2%.

