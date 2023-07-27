Производитель из ОЭЗ Москвы продал высокоскоростных трансиверов почти на 300 млн за три месяца

Компания «Неорос», обладающая статусом резидента столичной особой экономической зоны (ОЭЗ), увеличила выручку от продажи устройств для оптоволоконной связи в семь раз – до 288 млн рублей по итогам первого квартала 2023 года. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Предприятие «Неорос» - единственный отечественный производитель планарных оптических сплиттеров, которые обеспечивают широкополосный доступ к интернету, передачу речи и работу цифрового телевидения. Устройства оснащены программным обеспечением компании. Самая востребованная модель компании - первые в России цифровые оптические трансиверы со скоростью работы от 100 гигабит в секунду и выше. Разработка имеет подтверждение производства от Минпромторга РФ. Устройства обладают стратегическим значением для цифровой трансформации российской экономики и обеспечивают ее работоспособность, подчеркнули в пресс-службе.

Как рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, предприятие получило статус резидента в 2020 году и за это время инвестировало в производство более 620 млн рублей. За это время было реализовано продукции на 2,5 млрд рублей, которая была приобретена российскими операторами связи, банками, дата-центрами, госструктурами. В первом квартале компания расширила производственную площадку на 1,29 тыс. кв. метров для повышения объемов выпуска продукции. В конце 2023 года завершится очередной этап работ.

Производитель планирует внедрит новые технологии, которые удешевят себестоимость устройств и помогут открыть не менее 15 рабочих мест, сообщил генеральный директор компании Магомед Алиханов

Московская особая экономическая зона стала базовой площадкой для размещения кластера фотоники и микроэлектроники, где разрабатывают передовые технологии и продукты в области оптико-электронных и лазерных систем, оптических материалов и устройств. В это объединение входит 52 ведущих производителя, 20 из которых развернули свои производства на территории столичной ОЭЗ, добавил Овчинский.