Промежуточные итоги работы банковского сектора. Что скрыто за положительной динамикой

Динамика раскрытых количественных показателей банковского сектора может показаться вдохновляющей — финансовый результат ставит новые рекорды, работающие активы устойчиво растут. Похоже на быстрое восстановление после уверенного преодоления кризиса. Действительно ли все так радужно и о каких подводных камнях не стоит забывать, оценивая динамику, — рассмотрим в разрезе наиболее популярных разделов статистики и аналитики.

Финансовый результат

За 5 месяцев 2023 года банки заработали 1,38 трлн руб. чистой прибыли — это 58% рекордного результата полного докризисного 2021 года и почти в семь раз больше, чем за полный 2022 год. При этом более 80% кредитных организаций прибыльны — этот уровень существенно (на 10 п.п.) выше, чем в сопоставимом периоде 2021 года до традиционного разгона во втором полугодии. Сама по себе, такая динамика безусловно позитивна и важна после произошедших потрясений — банки компенсируют прошлогодние потери и аккумулируют запас прочности под непредвиденные стрессы, вероятность которых, очевидно, сильно возросла. Но для финансового результата важна устойчивость. И явно подтверждающих ее признаков не наблюдается, в связи с чем особенно умиляют попытки линейной экстраполяции текущего результата на весь 2023 год, которые нередко предпринимаются при прогнозах годовой прибыли.

Почему динамику прибыли нельзя считать устойчивой и какие факторы обусловят торможение? В первую очередь, замедление розничного кредитования по мере истощения платежеспособного спроса. И, что может оказаться не менее значимым фактором, проявление потерь по пока недостаточно вызревшим кредитам, которые уже не получится покрывать масштабируемым процентным потоком. Последнее было возможно в 2020-2022 годах, когда, несмотря на пандемию и внешние ограничения, можно было выдавать потребительские и ипотечные кредиты без консервативных ограничений, отбивая потери за счет доходов с новых выдач. Но качественных заемщиков становится все меньше по мере роста закредитованности и в результате скачков инфляции. Норма потерь растет, а условное математическое ожидание компенсирующего их потока из новых активов снижается. Новые выдачи перестанут уверенно размывать просрочку, и это прямо отразится на прибыли. А в корпоративном кредитном портфеле рано или поздно проявятся потери по долгосрочному финансированию некоторой несостоятельной части проектов технологического суверенитета и импортозамещения, которые пока не видны именно в силу длинных сроков и могут быть весьма значимы, учитывая, что вхождение в такие проекты в некоторых случаях было в большей степени мотивировано общей ажитацией, чем подкреплено грамотными технико-экономическими обоснованиями.

Если дополнить картину вероятных сдерживающих факторов ростом стоимости фондирования, усилением конкуренции за устойчивые ресурсы и посткризисным увеличением издержек на квалифицированный персонал в условиях его дефицита и технологическое импортозамещение, получается, что торможение динамики может произойти уже в ближайшие месяцы и может оказаться более резким, чем ожидалось.

Розничное кредитование

За 5 месяцев 2023 года совокупный розничный кредитный портфель вырос на 7% до 29,37 трлн руб. после прироста на 9% в 2022 году и на 26% в 2021 году. Основной объем платежеспособного спроса населения на заемные средства был удовлетворен в 2020-2022 годах на фоне льготных ипотечных программ и усиления потребительской активности. К концу 2022 года закредитованность выросла до такого уровня, что более трети выдач потребительских кредитов наличными приходилось на заемщиков с показателем долговой нагрузки более 80%. Затем в 2023 году пошло устойчивое снижение этого показателя, но, конечно, оно было вызвано не оптимизацией долговой нагрузки населения, а ограничением рискованных выдач в силу того, что наконец вступили в силу макропруденциальные лимиты регулятора. И все равно 65% объема выдач кредитов наличными в первом квартале 2023 года пришлось на заемщиков с ПДН более 50% — это уже очень высокий уровень, который вкупе с прочими регулярными платежами говорит о том, что заемщик, вероятно, ничего не сберегает, а его финансовое положение высокочувствительно к ухудшению макроэкономических параметров. С учетом таких показателей регулятор пошел на достаточно консервативное ужесточение МПЛ, которое заработает уже этой осенью.

Ипотечный драйвер розницы также ослабевает. Еще в четвертом квартале 2022 года заметно выросла доля выдач с LTV более 80%, достигнув почти 70% в сегменте ДДУ и превысив 40% в не-ДДУ сегменте (при этом понятно, что после произошедшего ралли цен на жилье частота завышения стоимости объектов должна быть существенно выше условно нормального уровня). В первом квартале 2023 года эти показатели остались примерно на том же уровне. Во избежание пузыря, вполне ожидаемого при такой динамике, началась активная борьба с ипотекой от застройщиков по низким ставкам, компенсируемым сильно завышенной стоимостью объектов недвижимости. Условия льготных ипотечных программ ухудшились. Динамика цен на жилье остается неоднородной и слабопрогнозируемой. Результат — замедление выдач — очевиден и будет усиливаться.

Из всех розничных сегментов наиболее оптимистичные перспективы у автокредитования с учетом относительно успешной переориентации на азиатские марки после прошлогоднего торможения. Здесь еще есть невыбранный потенциал, но и он ограничивается общей долговой нагрузкой населения. И, конечно, его реализация недостаточна для того, чтобы сегмент стал драйвером розницы, сопоставимым с драйверами 2020-2022 годов.

Одна из опасностей ситуации повышенной закредитованности заемщиков и сокращения платежеспособного спроса для кредиторов состоит в замедлении темпов амортизации кредитного портфеля. В первую очередь, за счет частичных досрочных погашений, частота и значимость которых уменьшаются. Это приводит к замедлению процесса обновления кредитного портфеля и снижению его мобильности как актива. Значит, и ставки кредитования при изменениях ключевой ставки будут пересматриваться с большими лагами, что окажет давление на чистую процентную маржу банков.

Фондирование

Срочные депозиты корпоративных клиентов за 5 месяцев 2023 года показали сдержанную динамику, увеличившись менее чем на 3%. Что примечательно, длинные депозиты, оформленные на срок свыше 3 лет, и вовсе сократились почти на 12%, а объем депозитов на срок от 1 год до 3 лет, уменьшился еще сильнее — на 16%. Сейчас 56% корпоративных депозитов привлечены на сроки до 90 дней. То есть, как и ранее, корпоративные ресурсы не могут рассматриваться в качестве устойчивого и достаточного источника для фондирования долгосрочных активных операций.

Если не говорить о средствах институциональных инвесторов, которые ограничены и в принципе недоступны большинству игроков, банкам остается рассчитывать на устойчивость розничного фондирования. Средства населения на всех банковских счетах, не считая только эскроу, за 5 месяцев 2023 года приросли чуть более, чем на 4%. Но не происходит никаких позитивных подвижек срочной структуры этих ресурсов — как в начале года, так и сейчас 40% средств населения размещены на счетах до востребования. При этом понятно, что и срочные депозиты могут быть подвержены волатильности при появлении дестабилизирующих информационных поводов, которых в последнее время больше, чем все привыкли. В связи с этим все чаще обсуждают инициативы введения безотзывных вкладов, возможно с повышенной доходностью и расширенной страховой защитой, но их перспективы представляются крайне слабыми. Потому что подобные инструменты должны вводиться не как мера для стабилизации банковского фондирования в неблагоприятные периоды, а наоборот, в периоды полной макроэкономической стабильности, когда расходы граждан хорошо предсказуемы, а динамика реальных доходов опережает инфляцию и прирост долговой нагрузки вместе взятые.

Таким образом, устойчивость фондирования очень условна и находится в сильной зависимости от неэкономических факторов. Значит, конкуренция за ресурсы будет только усиливаться, и можно ожидать повышения ставок по депозитам даже вне зависимости от динамики ключевой ставки. Впрочем, позитива для клиентов в этом немного, потому что рост ставок кредитования будет более значимым.

Консолидация

Число действующих кредитных организаций с начала года по настоящее время стабильно — 361 игрок. В 2023 году пока не было ни отзывов, ни добровольных аннулирований лицензий. При этом внешние оценки кредитного качества (как фактически присвоенные, так и оцененные как наиболее вероятные при отсутствии раскрытых рейтингов) большей части кредитных организаций находятся на относительно невысоком уровне. Грубо говоря, не менее половины кредитных организаций имеют достаточно выраженные негативные характеристики бизнес-модели, одной или нескольких обобщенных групп таких факторов, как достаточность капитала, качество активов и концентрация кредитных рисков, состояние ликвидности и устойчивость фондирования, рентабельность и эффективность деятельности. Это не означает, что они будут массово и в краткосрочной перспективе покидать рынок. Регулятор неоднократно дал понять, что расчистка сектора закончена. Снижение регуляторного давления публично не декларируется, но однозначно рассматривается как мера поддержки в условиях кризиса.

Самостоятельные решения собственников банков по релокации капитала в более перспективные рыночные сегменты также могут откладываться до стабилизации общей ситуации и прояснения горизонта планирования. Но эти наблюдения подталкивают к выводу, что торможение роста концентрации активов на крупнейших банках, которое наблюдалось в прошлом году, — скорее временное явление. На среднесрочном горизонте некоторая часть небольших частных банков так или иначе уйдет с рынка. Банки с иностранным капиталом, происходящим из недружественных стран, либо будут выкуплены, либо останутся в спящем режиме и с неопределенными перспективами. А конкурентные преимущества крупных госбанков в условиях дефицита устойчивого фондирования и сокращения платежеспособного спроса на кредиты проявятся существенно сильнее, чем когда спрос так велик, что его распределение по кредиторам может естественным образом стремиться к нормальному.

