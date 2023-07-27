Путин сообщил об активизации ВСУ на Запорожском направлении

ВСУ активизировали боевые действия на Запорожском направлении. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на полях саммита Россия – Африка, передаёт РИА Новости.

«Действительно, подтверждаем, что боевые действия активизированы, существенным образом, – подчеркнул российский лидер. – Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе, основного, главного удара на Запорожском направлении.

Путин также напомнил, что боевые действия находятся в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71 полка 42 дивизии 58 армии Южного военного округа.

По словам главы государства, так называемое широкомасштабное контрнаступление, которое началось 4 июля, не принесло противнику никаких положительных результатов.

«Все их попытки остановлены, противник отброшен с большими потерями личного состава — свыше 200 человек. К сожалению, без потерь не обошлось и у нас. Но разница колоссальная, в разы. Более, чем в десять раз у нас меньше, чем у противника», – резюмировал Путин.

Как писал «Эксперт», ранее Путин предупредил Украину о последствиях развязывания агрессии против Белоруссии. По словам главы государства, развязывание Киевом агрессии против Минска будет означать агрессию против Москвы.