Путин заявил, что РФ остается надежным поставщиком сельхозпродукции в Африку

Россия продолжает оставаться надежным поставщиком продовольствия для африканских стран.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом, передает ТАСС.

«РФ продолжает оставаться надежным поставщиком продовольствия в Африку», — сказал глава государства, указав на то, что в прошлом году российский экспорт этой группы товаров составил $4,7 млрд.

Также президент констатировал, что, несмотря на препятствия, связанные с коронавирусом и санкциями, России удалось добиться роста темпов торгово-экономических связей с Африкой. «В 2022 году объем взаимной торговли составил порядка $18 млрд, а в первом полугодии этого года товарооборот еще увеличился почти на 35%», — подчеркнул Владимир Путин.