РФ будет направлять зерно наиболее нуждающимся странам Африки безвозмездно

Россия готова на безвозмездной основе передавать зерно наиболее нуждающимся африканским странам.

Об этом в ходе пленарного заседания экономического и гуманитарного форума Россия — Африка заявил президент РФ Владимир Путин

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«Уже говорил, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно… и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай», — сказал российский лидер.

О том, что Россия готова поставлять зерно в нуждающиеся африканские страны в том же объеме, что и по зерновой сделке, на безвозмездной основе в случае, если в Москве решат не продлевать участие в этой сделке, Путин говорил, выступая на парламентской конференции «Россия-Африка» в марте.

Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что действие зерновой сделки прекращено. По словам представителя Кремля, часть договоренностей, касающихся России, до сих пор не выполнена. При этом он подчеркнул, что Россия готова бесплатно заместить поставку украинского зерна для нуждающихся стран.