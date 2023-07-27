Россия спишет часть долгов восточноафриканской стране

На полях форума «Россия — Африка» Сомали и Россия подписали два соглашения об урегулировании долгов Могадишо перед Москвой на общую сумму более $690 млн. Часть этой суммы будет реструктуризирована, а часть списана, заявил РИА Новости вице-премьер Сомали Салах Ахмед Джама.

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«Это исторический момент в отношениях России и Сомали. У нас была возможность подписать два исторических документа, один из которых касается долга в размере $7,5 млн, по заблокированным средствам на счетах в ЦБ Сомали в 1961 году. А второй документ касается долга в более чем $684 млн, который является частью кредитов, выделенных по линии Парижского клуба», — сообщил вице-премьер.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли подписание соглашений, что у Сомали больше нет долгов перед РФ, он заявил, что в отношении части средств «применяется последовательный подход с договоренностями по структуре платежей, а часть будет списана сразу же».

В июне правительство РФ одобрило проект соглашения об урегулировании финансовых обязательств Сомали по заблокированным средствам на счетах ВЭБа в центральном банке республики. Сомалийская сторона должна выплатить РФ основной долг в размере $7,5 млн двенадцатью равными платежами по $625 тыс. каждые полгода, начиная с 15 февраля 2024-го.

Что касается долга по линии Парижского клуба, то еще в 2020 году агентство Reuters сообщило, что входящие в организацию государства приняли решение простить Сомали 67% внешнего долга страны, что составляет около $1,4 млрд.