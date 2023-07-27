Российский военкор спрогнозировал, когда и чем завершится контрнаступление ВСУ

Российский военный журналист Алексей Борзенко прокомментировал публикацию New York Times, авторы которой заявили о начале основного этапа украинского контрнаступления.

По его мнению, если это действительно так, то Киев совершает фатальную ошибку, так как наступательная кампания ВСУ явно стремительно катится к своему завершению, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».

«Основная фаза – это последняя фаза этой операции, – подчеркнул он. – Всё закончится к началу осени сокрушительным поражением ВСУ. Мы до конца не можем понять, почему они продолжают стучаться в плотно закрытую дверь».

Военкор при этом отметил, что наступление ВСУ вообще не знаменуется никакими успехами, однако при этом они несут огромные потери – по 600-700 бойцов ежедневно.

Кроме того, Борзенко обратил внимание на то, что Киев сейчас бросает на поле боя все свои элитные подразделения, которые прошли подготовку на европейских базах НАТО.

«У такой странной тактики может быть только одно объяснение: у НАТО и США, контролирующих действия ВСУ, нет боевого опыта, ведь за последние 70 лет они не участвовали ни в одной серьёзной войне. Следовательно, у них просто не получается просчитать ходы, которые бы принесли им серьёзный успех», – резюмировал военный журналист.

Как ранее писал «Эксперт», президент РФ Владимир Путин на полях саммита Россия – Африка сообщил, что ВСУ существенным образом активизировали боевые действия на Запорожском направлении.