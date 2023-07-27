«Ростех» представит на форуме Россия — Африка санитарные, транспортные и VIP-вертолеты

Холдинг «Вертолеты России» (госкорпорация «Ростех») представит на международном экономическом и гуманитарном форуме Россия — Африка свою новейшую продукцию.

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Легкий двухдвигательный вертолет «Ансат» будет презентован в санитарном исполнении. «Этот вертолет стал одной из ключевых машин российской санитарной авиации. Он обладает самой вместительной кабиной в своем классе, что позволяет расположить в ней полноценный медицинский реанимационный модуль для пациента и трех сопровождающих больного медиков», — сообщает пресс-служба госкорпорции.

Отмечается, что «Ансат» способен садиться на небольшие необорудованные площадки и может эксплуатироваться при температурах до 50 градусов. Машина применяется в том числе для тушения пожаров.

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Также на форуме будет презентован новейший Ми-171А3, предназначенный для доставки на шельфовые буровые платформы людей и грузов и проведения поисково-спасательных операций в море. «При максимальной взлетной массе 13 тонн эта машина может перевезти до 4 тонн груза или до 24 пассажиров», — подчеркивается в сообщении.

Многоцелевой тяжелый вертолет Ми-38 будет продемонстрирован в VIP-версии. «Просторный салон и повышенная звукоизоляция обеспечивают непревзойденный уровень комфорта для вертолетных бизнес-перевозок», — уточняют в «Ростехе».

Наряду с поставками авиатехники «Вертолеты России» ведут работу по созданию на территории африканских стран сервисных центров и формированию складов запчастей, необходимых для поддержания эксплуатационной годности машин, сообщает пресс-служба госкорпорации.

«С Африкой нас связывает давнее и прочное сотрудничество. Российские вертолеты с самой лучшей стороны зарекомендовали себя на континенте, показывая исключительную надежность при эксплуатации даже в экстремальных климатических условиях», — отметил первый заместитель генерального директора холдинга Олег Гуляев. Он добавил, что в настоящее время «Вертолеты России» реализуют с африканскими партнерами новые комплексные проекты.

Как пишет ТАСС, возможность приобретения дополнительных вертолетов российского производства рассматривает, в частности, Зимбабве. По словам министра иностранных дел и международной торговли страны Фредерика Шавы, у республики уже есть вертолеты медицинского назначения из РФ. «Мы уже используем их. Возможно, купим еще», — сказал чиновник на полях форума.

В прошлом году Зимбабве заключила с Россией контракт на приобретение 32 вертолетов «Ансат», что стало крупнейшим экспортным контрактом для этих воздушных судов. В мае 2023 года республика получила 18 вертолетов, 12 из которых предназначены для медиков, а шесть — для правоохранительных органов. Машины используются для патрулирования, защиты дикой природы и ликвидации последствий стихийных бедствий.