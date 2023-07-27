СК возбудил дело после крушения Ми-8 на Алтае, при котором погибли шесть человек

По факту падения вертолета с туристами в Республике Алтай возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«По факту инцидента следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"», — указывается в сообщении ведомства.

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России устанавливают обстоятельства произошедшего.

Частный Вертолет Ми-8, на борту которого находились 16 человек, упал примерно в 15:00 (11:00 мск) в районе села Тюнгур в Усть-Коксинском районе республики при заходе на посадку в населенном пункте Тюнгур (Усть-Коксинский район близ границы с Казахстаном). Как сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу МЧС, погибли шестеро.

Известно, что воздушное судно принадлежит компании «Алтайавиа». По предварительным данным, при заходе на посадку вертолет зацепил провода, упал и загорелся.