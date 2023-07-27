Япония и Южная Корея не хотят финансировать газовый мегапроект на Аляске

Wall Street Journal (WSJ) сообщил неприятную для американских газовиков новость: потенциальные покупатели сжиженного газа (СПГ) из Японии и Южной Кореи явно не торопятся финансировать очень крупный проект сжиженного газа (СПГ) на Аляске - Alaska LNG, который должен начать работать в 2030 году. Обращает на себя внимание, что тревожный для американцев звонок прозвенел в момент высокого спроса на газ вообще и СПГ в особенности, когда покупатели рыщут по свету в поисках свободного «голубого топлива». Как пишет WSJ, покупатели не уверены в том, что строители не нарушат график, и считают, что в 2030 году будет большой выбор СПГ-проектов. Обращает на себя внимание и то, что сомнения в надежности Alaska LNG выразили представители крупнейших рынков СПГ.
«Самое важное для покупателей – оценить вероятность осуществления СПГ-проектов,- цитирует WSJ топ-менеджера одной из крупных японских энергетических компаний, отвечающего за поставки сжиженного газа.- Что касается Alaska LNG, то здесь определенные проблемы, потому что мы видим как медленно продвигается проект».
Пока особыми успехами в рекламировании проекта и поисках инвесторов губернатор Аляски Майк Данливи, сенатор Дэн Салливан и сотрудники белодомовской администрации похвалиться не могут.
Появление скептической статьи в столь авторитетном издании, как WSJ, вызвало сильное недовольство как в Белом доме, который активно поддерживает северный проект, так и, как нетрудно догадаться, у главного подрядчика - Alaska Gasline Development Corp (AGDC). Официальный представитель компании заявил, что переговоры с крупными международными инвесторами, строителями и покупателями, включая японских и южнокорейских, проходят успешно. Он также подчеркнул, что все идет в строгом соответствии с графиком.
Alaska LNG считается одним из крупнейших СПГ-проектов на планете. Не удивительно, потому что его сметная стоимость оценивается в 45-65 млрд долларов. Кроме завода по охлаждению газа в городке Никиски, расположенного на полуострове Кенай к юго-западу от Анкориджа, хранилищ и инфраструктуры, он включает терминал и почти 1300-километровый газопровод от Никиски до Пойнт-Томпсона, крупного месторождения газа, расположенного в административном районе Норт Слоп на севере штата Аляска. По оценкам специалистов, месторождение Пойнт-Томпсон способно обеспечить до 7% всей потребности США в газе. Среди подрядчиков и инвесторов, кроме штата Аляска и уже упоминавшегося AGDC, и такие нефтегазовые гиганты, как ExxonMobil, ConocoPhillips, BP и TransCanada. Мощность газопровода диаметром 1050 мм составляет 95 млн м³ газа.