Япония и Южная Корея не хотят финансировать газовый мегапроект на Аляске

Wall Street Journal (WSJ) сообщил неприятную для американских газовиков новость: потенциальные покупатели сжиженного газа (СПГ) из Японии и Южной Кореи явно не торопятся финансировать очень крупный проект сжиженного газа (СПГ) на Аляске - Alaska LNG, который должен начать работать в 2030 году. Обращает на себя внимание, что тревожный для американцев звонок прозвенел в момент высокого спроса на газ вообще и СПГ в особенности, когда покупатели рыщут по свету в поисках свободного «голубого топлива». Как пишет WSJ, покупатели не уверены в том, что строители не нарушат график, и считают, что в 2030 году будет большой выбор СПГ-проектов. Обращает на себя внимание и то, что сомнения в надежности Alaska LNG выразили представители крупнейших рынков СПГ.

«Самое важное для покупателей – оценить вероятность осуществления СПГ-проектов,- цитирует WSJ топ-менеджера одной из крупных японских энергетических компаний, отвечающего за поставки сжиженного газа.- Что касается Alaska LNG, то здесь определенные проблемы, потому что мы видим как медленно продвигается проект».