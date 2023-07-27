Стоимость нефти Brent поднялась выше 84 долларов за баррель впервые с 19 апреля

Цена на нефть Brent с поставкой в сентябре превысила отметку в 84 доллара за баррель впервые с 19 апреля.

На данные торгов обратило внимание агентство «Прайм».

Отмечается, что по состоянию на 15.53 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть этой марки росла на 1,24%, до 83,93 доллара за баррель; незадолго до этого показатель был зафиксирован на уровне выше 84 долларов.

Октябрьские фьючерсы на Brent поднимались в цене на 1,11%, до 83,47 доллара, сентябрьские фьючерсы на WTI — на 1,45%, до 79,91 доллара.