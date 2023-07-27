Столичная компания Balagura увеличила производство дизайнерских сумок на 10%

Московский бренд Balagura в первом полугодии 2023 года произвел на 10% больше авторских сумок, чем за аналогичный период 2022-го. Сумки изготавливают по индивидуальному дизайну, который не имеет аналогов среди других брендов. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Компания выпускает сумки из дерева и натуральной кожи, аксессуары, украшенные зеркалами. Например, в ассортименте бренда – сумка «Чайка» со стеклянными витражами и подсветкой, произведенная по запатентованной технике. Новую коллекцию на предприятии изготовили по мотивам пяти сказок Александра Пушкина – «Руслан и Людмила», «О рыбаке и рыбке», «О золотом петушке», «О царе Салтане», «О мертвой царевне и о семи богатырях».

Как пояснили в пресс-службе, показатели производства выросли из-за расширения товарной линейки для сегмента масс-маркет, а также выхода на маркетплейсы. Помимо этого, в компании расширяют существующий ассортимент моделей и будут производить новые изделия для премиум-сегмента – обложки на паспорт, картхолдеры, футляры для очков, кейсы для наушников, ключницы и косметички.

По словам основательницы бренды Аллы Балагура, в последнее время покупатели проявляют повышенный спрос на российские бренды. В компании уверены, что сейчас самое подходящее время, чтобы наращивать обороты и занимать уверенную позицию на рынке. При производстве товаров на предприятии используют только высококачественную кожу и премиальную фурнитуру. Бренд разрабатывает коллекции для разных сегментов рынка, чтобы привлечь большую аудиторию покупателей, добавила она.

В отрасли легкой промышленности Москвы работают более 200 предприятий, где выпускают ткани, мужскую и женскую одежду, обувь. Помимо стандартных изделий, в столице производят дизайнерские вещи – плащи из переработанного пластика и яблочной кожи, тату-перчатки с вышивкой и большой выбор оригинальных аксессуаров, рассказал Овчинский.

Всего в столице – почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тысяч человек. Все они могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Помимо этого, разработан ряд антикризисных инструментов.