ЦБ отметил небольшой рост спроса на реструктуризацию кредитов

В апреле-июне спрос на реструктуризацию кредитов со стороны физических лиц несколько вырос, а со стороны малого и среднего бизнеса — снизился. Банки реструктурировали гражданам свыше 190 тыс. кредитов на 100 млрд рублей. Кроме того, военнослужащим и членам их семей были предоставлены кредитные каникулы по 29 тыс. кредитов на 12,8 млрд рублей, говорится в информационном бюллетене Центробанка.

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«За II квартал 2023 года банками получено 555,7 тыс. заявок на реструктуризацию от физических лиц. Их число выросло на 5,3%, или на 28,2 тыс., по сравнению с I кварталом 2023 года (527,5 тыс. заявок). Спрос на реструктуризацию со стороны субъектов МСП несколько снизился по сравнению с январем-мартом: число заявок составило 17,1 тыс. против 20,8 тыс. соответственно», — сообщили в ЦБ.

Граждане во втором квартале реструктурировали на условиях банковских программ 183,9 тыс. кредитов на общую сумму 93,8 млрд рублей, на условиях кредитных и ипотечных каникул — 7,7 тыс. кредитов на 5,9 млрд рублей. Кроме того, в апреле-июне банки предоставили рассрочку по 29 тыс. кредитам военнослужащим и членов их семей на 12,8 млрд рублей. Также были реструктурированы 3,5 тыс. кредитов предприятий МСП на сумму 94,5 млрд рублей

