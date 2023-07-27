Рост цен на бензин по всему миру сигнализирует о новой волне инфляции

Рост цен на бензин сейчас происходит во многих странах. К примеру, в Нью-Йорке фьючерсы на бензин поднялись сейчас до 9-месячного максимума. В то время, как фьючерсы на нефть в годовом выражении по состоянию на конец июля почти не изменились, бензиновые выросли на 20%. Схожая картина наблюдается в Азии и Европе.

Эксперты объясняют «бензиновую волну» в масштабах всей планеты стечением нескольких обстоятельств. Больше всего виноваты, разъясняет Bloomberg, неожиданные и самые разные проблемы на многих нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), включая и довольно крупные; а также низкие запасы топлива в главных бензиновых хабах, таких, как, скажем, американское побережье Мексиканского залива и Сингапур. Не следует, конечно, забывать и об аномальной жаре, охватившей в июле значительные регионы в северном полушарии.

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Очередная волна роста цен на бензин – головная боль для Центробанков, включая, конечно, и ФРС. Банкирам сейчас приходится решать, как долго еще нужно повышать ставку для обуздания инфляции. К ценам на бензин привлечено всеобщее внимание не только потому, что автомобилистам приходится сталкиваться с ними каждый день на заправках. Дело в том, что благодаря своей «универсальности» они напрямую влияют на цены на великое множество товаров и услуг. Вместе с ценами на энергоносители они также разгоняют инфляцию.

Рост цен на бензин – отдельная головная боль для Белого дома. Несмотря на то, что до президентских выборов еще больше года Джо Байдену приходится все время внимательно следить за ценами на автозаправках, потому что в США это один из важных факторов, влияющих на результаты абсолютно всех выборов, включая президентские и выборы в Конгресс. Между тем, с учетом того, что хранилища Стратегического нефтяного запаса наполнены сейчас нефтью всего лишь наполовину во многом благодаря прошлогодним промежуточным выборам в Конгресс, забирать из них нефть для снижения цен в конечном счете на бензин Белому дому с каждым разом становится все труднее.

Универсальность цен на бензин наглядно объясняет следующая статистика: рост цен на галлон (3,78 л) автомобильного топлива на 1 цент, согласно расчетам старшего экономиста Deutsche Bank Бретта Райана, снижает годовую покупательную способность на 1,15 млрд долларов. Это значит, к примеру, что снижение цен на бензин в среднем по США во втором квартале на 1,3 доллара сэкономило американцам порядка 150 млрд долларов. Не удивительно, что за ценниками на американских автозаправках так внимательно следят не только владельцы автомобилей, но и все остальное население Америки, включая политиков.

Цены на бензин растут из-за низких запасов и высокого спроса. Причины для низких запасов разные. В Сингапуре, главном бензиновом хабе Азии, к примеру, они объясняются в основном более низким, чем ожидалось, экспортом бензина из Китая в этом году. Поставки бензина явно не торопятся восстанавливаться после исторических минимумов несмотря на рост мощностей нефтепереработки на Ближнем Востоке и в КНР. Здесь причина тоже известна – целая волна неожиданных закрытий по разным причинам НПЗ в разных странах. К примеру, сейчас не работают крупные НПЗ Exxon Mobil в Батон-Руже, Луизиана; Shell в Роттердаме и ENEOS Holdings в японской Мидзусиме. В результате поставки значительно снизились при относительно низких и без того уровнях топлива в хранилищах.

В Китае, крупнейшем импортере нефти, например, сейчас по ряду причин высокий спрос на бензин. Уровень загрузки дорог в 15 городах с наиболее высоким количеством автомобилей сейчас, по данным Baidu Inc., приблизительно на 25% выше, чем в январе 2021 года. При таком высоком спросе однако наполняемость бензиновых хранилищ сейчас самая низкая за четыре года.

Растет спрос на бензин, конечно, и в Европе. Заметный рост зафиксирован в таких странах, как Франция, Германия, Испания, Италия, т.е. в крупнейших экономиках континента. В то же время Европа еще не пришла в себя после 24 февраля 2022 года и не компенсировала полностью потери дешевых российских энергоносителей, включая нефть, на которой работали десятки и сотни НПЗ по всему континенту.

В Европе в дефиците бензина виновата еще и техническая сторона. Переход с российской нефти марки Urals на более легкие американские марки привел к резкому росту легкого лигроина, который можно добавлять к бензину. Для этого, правда, требуется риформат. В результате некоторого усложнения технического процесса существенно выросла цена премиум бензина.

Wood Mackenzie приводит еще одну причину снижения поставок бензина, которое привело к его дефициту и росту цен. Из-за несезонного повышения цен на дизель многие НПЗ сейчас увеличивают его производство за счет бензина.