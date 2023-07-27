«У Киева не останется ничего»: в США Зеленского призвали готовиться к самому страшному

Президент Украины Владимир Зеленский должен готовиться к полному разгрому своей армии, который её ждёт в зоне СВО, если командование ВСУ продолжит проводить наступательные действия.

Об этом в эфире аналитической передачи на YouTube-канале Judging Freedom заявил бывший советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Украинские войска исчезают на глазах, – отметил он. – Если они продолжат контрнаступление, то оставшиеся силы будут уничтожены. Тогда у Киева вообще ничего не останется».

По его словам, украинские уже сами начали признавать, что не способны продолжать наступательные действия из-за огромных потерь в живой силе технике. При этом, как отметил эксперт, российские войска начали медленно и осторожно продвигаться по всей линии фронта.

Кроме того, Макгрегор обратил внимание то, что президент РФ Владимир Путин, в отличие от лидеров западных стран, не стремится к эскалации конфликта на Украине.

«Напротив, все его действия направлены на то, чтобы избежать прямого вооруженного столкновения с США или НАТО», – резюмировал американский отставной полковник.

Как писал «Эксперт», ранее Макгрегор заявил, что контрнаступление ВСУ приведёт к разгрому оставшихся украинских сил и последующим новым территориальным потерям для Киева.

