В МЧС уточнили число погибших при жесткой посадке Ми-8 на Алтае

При инциденте с вертолетом Ми-8 на Алтае погибли четыре человека. Ранее сообщалось о шести жертвах аварии.

«В ходе уточнения последствий чрезвычайной ситуации установлено, что из 16 человек, находившихся на борту вертолета, к сожалению, погибли четыре человека, десять человек получили травмы различной степени тяжести и два человека не пострадали», — указывается в сообщении ГУ МЧС по Республике Алтай.

Как пишет ТАСС со ссылкой на авиаслужбы региона, причиной ЧП могла стать ошибка пилотов во время посадки.

«Как установлено предварительно, пилоты ошиблись при заходе на посадку. Они задели рулевым [на хвосте] винтом столб, из-за чего вертолет стало вертеть, он задел лопастями землю, перевернулся и загорелся», — рассказал собеседник агентства.

Пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов между тем подтвердил информацию о четырех погибших. ​​​​​

Частный вертолет Ми-8 загорелся при посадке сегодня около 11:00 мск в районе села Тюнгур в Усть-Коксинском районе республики, вблизи границы с Казахстаном. Известно, что воздушное судно принадлежит компании «Алтайавиа».

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.