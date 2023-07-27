В Пхеньяне прошла встреча Шойгу и Ким Чен Ына

Председатель государственных дел Корейской народно-демократической республики (КНДР) Ким Чен Ын принял в Пхеньяне министра обороны России Сергея Шойгу.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В ходе беседы с лидером КНДР состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе состоявшихся переговоров стороны, среди прочего, обменялись мнениями по вопросам национальной обороны, а также «оценками обстановки в области региональной и международной безопасности», передает радио «Голос Кореи». Уточняется, что глава российского военного ведомства и лидер КНДР достигли консенсуса во взглядах по указанным темам.

Как отмечает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), встреча послужила дальнейшему укреплению связей двух стран в условиях «постоянно меняющейся региональной и международной обстановки в области безопасности». Сообщается, что Шойгу передал Ким Чен Ыну послание президента РФ Владимира Путина. «Ким Чен Ын выразил благодарность президенту Путину за его теплое и превосходное письмо», — информирует ЦТАК.

По данным агентства, северокорейский лидер принял также делегацию Китая, прибывшую для участия в праздничных мероприятиях.

В четверг, 27 июля, глава российского оборонного ведомства примет участие в военном параде, посвященном 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.