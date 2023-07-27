В России создан миниатюрный дрон-убийц

Специалисты опытно-конструкторского бюро (ОКБ) «Беспилотного Авиастроения» разработали миниатюрный беспилотный летательный аппарат мультироторного типа «Вектор Х-120» с сухим весом 38 г.

Данный аппарат предназначен для нанесения удара по живой силе противника, передаёт ТАСС со ссылкой на представителя компании-разработчика этого БПЛА.

Как рассказал собеседник агентства, «Вектор Х-120» – одноразовый дрон-камикадзе, который будет применяться для поражения живой силы противника при помощи существующих боеприпасов армейского образца.

Речь идёт о патронах калибра 5,45х39 мм (масса – 10,2 г), а также 9 19 мм Люгер (7,45 г). При этом в ОКБ уточнили, что новый БПЛА, вооруженный боевым патроном, сможет осуществлять задачи, невыполнимые для обычного стрелка. В частности, БПЛА способен совершенно спокойно прилететь в укрытие и производить поражение цели непосредственно уже внутри него.

«Такую работу не сможет сделать снайпер или боец, – подчеркнули в бюро. – При этом наш дрон стреляет из любого стрелкового оружия, если только речь не идёт о тяжёлом вооружении типа гранатомётов или серьёзных противотанковых ружей, которые сейчас большая редкость, а также специальных боеприпасов кумулятивного типа», – заявили в ОКБ.

Кроме того, представитель компании-разработчика отметил, что для осуществления выстрела обычным боеприпасом бойцу понадобилось бы выйти на открытый участок или показаться из укрытия. «Вектор Х-120» в этом плане, по его словам, гораздо эффективнее.

Например, он рассказал, что российский дрон-убийца может осуществлять запуск, находясь за любым препятствием, и контролировать полёт вплоть до места применения. При этом максимальное время его полёта составляет 6 минут, максимальная скорость – 50 км в час, а дальность полёта – до 2 км. Стоимость базовой версии микродрона без полезной нагрузки составит порядка 75-80 тыс. руб.

В будущем аппарат планируется применять для полётов дронов в режиме «роя». В ОКБ объяснили, что технология дальнейшего развития микробеспилотной авиации идёт как раз к тому, что аппараты будут летать именно роем.

«На сегодняшний день такие изделия существуют за рубежом и успешно испытаны. Есть успехи и у американцев, и у европейцев. Есть аналогичные разработки и у нас в России. При использовании, например, технологии машинного зрения, микродрон, способный нести на себе подобного рода боеприпас, может сам захватывать цель для поражения. Видеокамера позволяет определить при помощи заложенного в полётный контроллер алгоритма определения параметры цели и саму цель», – резюмировали в ОКБ «Беспилотного Авиастроения».

Как ранее писал «Эксперт», специалисты Сахалинского центра беспилотных технологий разработали дрон «Лютик» для разведки и доставки боеприпасов. Его особенностью является умение быстро выйти из зоны работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).