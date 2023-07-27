В сторону глобального Юга

Широко анонсированный «поворот на Восток» не означает что Россия отказывается от совместных проектов в других странах мира, исключая «коллективный Запад». Это подтверждает и повестка Второго форума «Россия-Африка», который стартовал сегодня в Санкт-Петербурге. «Глобальный Юг», как обозначил президент России Владимир Путин, имеет для нашей страны такой же стратегический интерес, как и восточные страны. С подобным подходом согласен и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани: «Африка хочет устанавливать честные взаимовыгодные отношения со всеми странами. Для нас очевидно, что Россия занимает особое место в партнерстве со странами Африки».

Потенциал Африки очевиден: среднегодовые темпы роста ВВП континента за последние 20 лет (4–4,5 процента в год) превышают общемировые. Население приближается к 1,5 миллиарда человек и растёт быстрее, чем где-либо в мире. Характерно и то, что прирост среднего класса, который формирует основной спрос на современные товары и услуги, обгоняет аналогичные показатели в большинстве регионов мира. По итогам прошлого года российско-африканский товарооборот достиг 18 миллиардов долларов.

В своем выступлении на пленарной дискуссии Владимир Путин прежде всего высказался по обсуждаемой в последние недели теме – отказе от так называемой «зерновой сделке», в рамках которой в африканские страны якобы не поступит пшеница. «Складывается парадоксальная картина. С одной стороны, страны Запада чинит препятствия поставкам нашего зерна и удобрений, а с другой – я скажу прямо – лицемерно обвиняет нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом продовольственном рынке. Этот подход особо чётко проявился при реализации так называемой зерновой сделки, заключённой при участии Секретариата ООН и изначально нацеленной на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам, в том числе в Африке. Однако за почти год в рамках этой так называемой сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70 процентов, уважаемые друзья, поступили в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая – и прежде всего имея в виду – Евросоюз, тогда как на долю таких стран, как Эфиопия, Судан, Сомали и ряда других, пришлось – прошу внимания – менее трёх процентов от общего объёма – меньше 1 миллиона тонн», - заявил Владимир Путин.

По его словам, Россия пошла на участие в этой так называемой сделке в том числе с учётом содержавшихся в ней обязательств о том, что будут сняты нелегитимные препятствия для поставок на мировые рынки нашего зерна и удобрений: «на деле ничего не произошло из того, что мы обговаривали и того, что было нам обещано. Ни одно из условий сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было. При этом Россия не отказывается от безвозмездной помощи африканским странам. «Чтобы быть конкретным, добавлю, скажу: мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее по 25–50 тысяч тонн зерна, обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям», - сказал Владимир Путин.

Что касается экономического сотрудничества, то Россия заинтересована в развитии проектов с африканскими странами в сфере энергетики. Это историческое направление, известно, что советскими и российскими специалистами за многие годы спроектированы и построены крупные энергоузлы в Анголе, Египте, Эфиопии и других странах континента совокупной мощностью 4,6 гигаватт, создана в общей сложности четверть всех гидроэнергетических мощностей Африки. В различной степени проработки сейчас находится более 30 перспективных энергетических проектов с российским участием в 16 государствах Африки. Общая мощность прорабатываемых нами электроэнергетических проектов составляет порядка 3,7 гигаватт.

Также, по словам Владимира Путина, особое значение приобретает углубление российско-африканской промышленной кооперации. «Наша индустриальная продукция, в том числе автомобили, строительное оборудование и прочее, широко известна на континенте и пользуется большим спросом, её отличает добротное качество, надёжность и простота в эксплуатации. В Африке действуют специальные сервисные центры по обслуживанию российской техники. Разрабатываются новые инструменты льготного кредитования закупок африканцами нашей промышленной продукции, её транспортировки на континент и послепродажного обслуживания», - говорит Владимир Путин. Уже до конца текущего года запланирован запуск в районе Суэцкого канала российской индустриальной зоны, где начнется строительство первых производственных мощностей, а в дальнейшем – экспорт товаров в страны Африки.