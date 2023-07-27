В ВЭБ заявили о необходимости альтернативы SWIFT для корреспондентских отношений с Африкой

Российским банкам нужно поработать над созданием новой системы прямых корреспондентских отношений для взаимодействия с финансовыми институтами стран Африки, следует из сообщения ВЭБ.РФ.

«Для российских банков современная система корреспондентских отношений, основанная на SWIFT, не работает. Российские банки в результате незаконных санкций оказались исключены из традиционной системы корреспондентских отношений. В сложившейся ситуации необходимо создавать новую систему. Шаги в этом направлении будут способствовать снижению негативных последствий. Африка – регион будущего и это будущее, мы убеждены, мы можем строить вместе», - сказано в комментарии заместителя председателя ВЭБ.РФ Даниила Алгульяна.

По мнению Алгульяна, Африка – континент огромного потенциала, где ВВП составляет более 3 трлн долларов. На континенте проживают более 1 млрд человек и это дает «широкое поле возможностей для российских предприятий», что актуально как никогда из-за фактического закрытия традиционных рынков для нашей страны, считает он.