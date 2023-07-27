Вечеринка закончилась: у Shell и TotalEnergies обвалилась прибыль

В отличие от прошлого года, одного из самых удачных в истории нефтегазового сектора, 2023 год нефтяникам и газовикам придется, скорее всего, записать в пассив. После обвала цен на газ и топтания на месте с общей тенденцией к снижению цен на нефть их доходы рухнули. Reuters сообщает об уже отчитавшихся Shell и TotalEnergies, общая прибыль которых во втором квартале снизилась в годовом выражении на 56% и 49% соответственно и составила в районе 5 млрд долларов. Без особого риска ошибиться можно предположить, что двузначные потери понесли в апреле – июне и остальные нефтегазовые гиганты.

Впрочем, особенно расстраиваться по поводу столь сильного обвала британским и французским нефтяникам все же не стоит, потому что их квартальные показатели в целом соответствуют результатам деятельности в 2021 году. Причем, у TotalEnergies они даже превышают показатели двухлетней давности.