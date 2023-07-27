Вечеринка закончилась: у Shell и TotalEnergies обвалилась прибыль

В отличие от прошлого года, одного из самых удачных в истории нефтегазового сектора, 2023 год нефтяникам и газовикам придется, скорее всего, записать в пассив. После обвала цен на газ и топтания на месте с общей тенденцией к снижению цен на нефть их доходы рухнули. Reuters сообщает об уже отчитавшихся Shell и TotalEnergies, общая прибыль которых во втором квартале снизилась в годовом выражении на 56% и 49% соответственно и составила в районе 5 млрд долларов. Без особого риска ошибиться можно предположить, что двузначные потери понесли в апреле – июне и остальные нефтегазовые гиганты.
Впрочем, особенно расстраиваться по поводу столь сильного обвала британским и французским нефтяникам все же не стоит, потому что их квартальные показатели в целом соответствуют результатам деятельности в 2021 году. Причем, у TotalEnergies они даже превышают показатели двухлетней давности.
Это различие отражает и динамика акций компаний: у Shell их стоимость опустилась на 1,9%, а у TotalEnergies – на 0,4%. К слову, снижение индекса европейских нефтегазовых компаний составило 1%.
В связи с неважной отчетностью Shell объявил о снижении средств, выделяемых на выкуп акций: до 3 млрд долларов в третьем квартале и 2,5 млрд в октябре-декабре, но сохранил, как и ожидалось, размер дивидендов – на 15% больше, чем в первом квартале. TotalEnergies планирует выделить на выкуп акций в июле-сентябре 2 млрд долларов.
Глава Shell Ваэль Саван отметил, что компания «хорошо поработала (во втором квартале)… несмотря на низкие цены на сырье», а глава TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что квартал «показал ухудшение условий в нефтегазовой среде».
Норвежский нефтегазовый гигант Equinor отчитался за второй квартал днем ранее. Прибыль норвежских нефтяников в апреле-июне обрушилась на 57%.
Средняя цена барреля нефти марки Brent во втором квартале 2023 года составила 80 долларов. Для сравнения: годом ранее баррель стоил 110 долларов. Цена сжиженного газа (СПГ) снизилась с 33 долларов за миллион британских термических единиц (МБТЕ) в апреле-июне 2022 года до 11,75 долларов сейчас (1157 и 412 долларов за тысячу кубов соответственно). В TotalEnergies считают, что в третьем квартале цены на СПГ будут колебаться в диапазоне между 9 и 10 долларами за МБТЕ, но в конце года они могут вырасти до 15 долларов.
Сейчас газовые фьючерсы TTF торгуются за 30,70 евро за МВт-час (322 евро за тысячу кубов). В августе прошлого года они стоили больше 300 евро, т.е. в 10 раз дороже, а в начале 2023 года – 70 евро.
Shell и TotalEnergies отмечают и снижение прибыли от переработки нефти во втором квартале: у Shell они рухнули на 78%. Экономисты TotalEnergies считают, что прибыль европейских нефтепереработчиков сильно уменьшилась из-за резкого роста китайского экспорта нефтепродуктов, а также из-за России, которой удалось быстрее, чем ожидалось, найти новых покупателей российских нефти и нефтепродуктов после ввода эмбарго на нефть и продукты ее переработки из России.