Ветеран израильской разведки рассказал, как Россия заставит ООН ответить за хамство США

Россия ответит на враждебные выходки США не только за счёт американцев, проблемы также могут возникнуть и у структур ООН.

Об этом в эфире «Соловьев LIVE» заявил ветеран израильской разведки, бывший главы спецслужбы «Натив», военный эксперт и политолог Яков Кедми. По его мнению, главной проблемой в отношениях Москвы и Вашингтона является американская безнаказанность, с которой пора заканчивать.

«Я уверен, что есть десятки мозолей, на которые можно и нужно наступить американцам в их дипломатической деятельности на территории России, очень больных, очень мешающих мозолей, – подчеркнул он. – Дипломатические отношения широки – я с ними знаком. И можно сделать очень многое».

В частности, он считает, что Россия могла бы вынудить ООН реагировать на американское дипломатическое хамство. При этом он убеждён, что Москва способна осложнить жизнь не только дипломатам из США, но и структурам ООН, потребовав от организации вмешаться в качестве условия возобновления нормальной работы.

Кедми при этом напомнил, что США взяли на себя обязательства, когда было решено, что штаб-квартира ООН будет в Нью-Йорке. И эти обязательства, как подчеркнул бывший разведчик, надо выполнять. А если Вашингтон этого сделать не может или не хочет, то надо создать условия, чтобы в данный вопрос вмешалась ООН.

«Но навсегда отбить у США охоту провоцировать Россию может только успех в спецоперации на Украине. Поэтому одной из главных целей СВО должно стать превращение украинского конфликта в последнюю американскую провокацию в истории», – резюмировал бывший глава израильской спецслужбы «Натив».

Ранее «Эксперт» писал, что по словам Кедми, Путин нанёс неожиданный удар по наиболее чувствительному для Запада месту. По его словам, речь идёт об озвученном российским лидером в феврале текущего года послании Федеральному собранию. Как напомнил специалист, именно тогда Путин объявил о приостановке участия нашей страны в Договоре об СНВ, что стало серьёзным ударом для США и их союзников. При этом реакция Запада на это, отметил Кедми, показывает полную неожиданность данного хода для них.

