Вице-мэр Ефимов: за полгода 2023 года в Москве купили 1,3 тыс. объектов нежилой недвижимости

Москвичи и предприниматели в первом полугодии 2023 года купили в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года, объектов коммерческой недвижимости. Всего было приобретено почти 1,3 тыс. объектов площадь. 155,6 тыс. кв. метров, тогда как год назад было реализовано 587 помещений площадью 57,1 тыс. кв. метров. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Спросом пользовались как небольшие помещения, так и отдельно стоящие здания. Часть объектов продали при помощи вторичных способов. Через публичное предложение реализовали 713 объектов площадью 114,8 тыс. кв. метров. Путем продажи без объявления цены продали 251 помещение площадью 20,7 тыс. кв. метров.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, больше всего помещений приобрели на западе столицы – 323 объекта площадью 23,4 тыс. кв. метров. Вторым по популярности стал центр города, где здесь москвичи и бизнес купили 164 объекта недвижимости общей площадью 20,8 тыс. кв. На юго-западе столицы реализовали 150 помещений площадью 26,2 тыс. кв. метров.

Узнать о том, какие помещения можно купить в столице, изучить документацию, подробные характеристики и нюансы процедуры торгов можно на Инвестиционном портале Москвы, который работает уже девять лет. Часть объектов также можно подробно осмотреть в 3D-формате. Портал за годы стал одним из самых востребованных специализированных ресурсов для инвесторов.