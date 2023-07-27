Власти Крыма запретили проезд гражданских лиц на Арабатскую стрелку

Оперативный штаб Крыма запретил проезд гражданских лиц на Арабатскую стрелку, соединяющую восточную часть полуострова с Херсонской областью.

Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по республике, передает ТАСС.

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«С 20:00 31 июля в соответствии с решением оперативного штаба республики Крым под председательством главы республики Крым Аксенова С.В. пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка запрещен», — указывается в сообщении ведомства. Попасть на косу смогут только сотрудники экстренных служб, а также граждане, выполняющие работы оборонного значения и по ликвидации ЧС.

Уточняется, что ограничения вводятся до особого распоряжения и «необходимы для локализации угроз безопасности» населению Крыма, военным и другим объектам на территории республики.

Арабатская стрелка — протяженная коса длиной около 113 км и шириной до 8 км, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Крыму, северная – к Херсонской области.

В конце 2022 года власти Херсонской области сообщили о планах построить новый город на 30 тыс. жителей на Арабатской стрелке; решение одобрил президент РФ Владимир Путин. В феврале стало известно, что уже построен один из кварталов, а в марте глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что начата разработка технико-экономического обоснования для строительства дороги, которая могла бы сократить сухопутный коридор в направлении Крымского моста.