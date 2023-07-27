Volkswagen раскрыл стоимость сделки по продаже своего российского бизнеса

Немецкий автопроизводитель Volkswagen опубликовал в отчетность за первое полугодие 2023 года, в котором рассказал о деталях сделки по продаже своих российских активов компании «Арт-Финанс».

Сообщается, что продажа долей в российском представительстве ООО «Фольксваген Груп Рус», в том числе подконтрольных ему структур — ООО «Фольксваген Компоненты и Сервис», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс», ООО «Скания Страхование» — была завершена 18 мая. Стоимость сделки составила 125 млн евро, говорится в отчете компании.

До этого цена, по которой были приобретены активы VW, официально не раскрывалась. О том, что сделка согласована 17 апреля по цене около 125 млн евро, сообщал источник «Интерфакса» на рынке, знакомый с решением правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями.

ООО «Арт-Финанс» зарегистрировано в Москве в середине февраля. Владельцем 100% его долей является президент группы «Авилон» Андрей Павлович.

Бывшее представительство Volkswagen в РФ, ООО «Фольксваген Груп Рус», в прошлом месяце получило название AGR Automotive Group (ООО «АГР»). Компания продолжит осуществлять продажу автомобилей и запасных частей.

Завод Volkswagen мощностью 225 тыс. автомобилей в год расположен в индустриальном парке «Грабцево» в Калуге.