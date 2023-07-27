Военные Нигера объявили о свержении президента страны и закрытии границ

Военные Нигера в эфире национального телевидения заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума.

Как сообщают Reuters и Al Jazeera, на территории государства введен комендантский час, приостановлена работа всех учреждений.

По данным CNN, Базум был арестован президентской гвардией, за этим последовали протесты в столице Нигера Ниамее и предупреждения региональных властей о готовящемся госперевороте. Сообщается, что министр внутренних дел страны Хамаду Сулей был также схвачен и содержится в президентском дворце вместе с Базумом.

Накануне, 26 июля, стало известно, что часть военных президентской гвардии выступила против главы государства. Офис Базума заявил, что армия не поддержала действия мятежников и выдвинула им ультиматум.

По данным портала Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Позднее военные выступили с заявлением, в котором гарантировали физическую неприкосновенность представителям смещенной власти, передает Al Hadath. «Мы подтверждаем уважение к физической и моральной неприкосновенности бывших властей в соответствии с правами человека», — говорится в обращении, зачитанном в эфире телеканала полковником Амаду Абдраманом. Мятежники объяснили свои действия «ухудшением безопасности, экономической и социальной ситуации» в стране.