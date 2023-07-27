ВТБ очень сильно удивил инвесторов

Чистая прибыль банка ВТБ по МСФО во втором квартале 2023 г. составила 142,6 млрд руб., а за полугодие — рекордные 289,8 млрд руб., что соответствует возврату на капитал 32,8%, говорится в сообщении банка.

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Чистые процентные доходы Группы ВТБ составили за полугодие 367,9 млрд руб., а чистая процентная маржа — 3,2%, при этом в первом квартале чистая процентная маржа равнялась 3,1%, во втором квартале — 3,3%. Чистые комиссионные доходы в первом полугодии достигли 97,7 млрд рублей.

В сообщении банка отмечается, что чистые прочие операционные доходы составили 149,1 млрд руб., в том числе благодаря положительной переоценке структурной открытой валютной позиции и положительному разовому эффекту от приобретения РНКБ.

Аналитики БКС в своем обзоре пишут, что чистая прибыль ВТБ оказалась на 10% выше их ожиданий и сохраняют рекомендацию по акциям банка «покупать» с целевой ценой 0,035 руб. за акцию. Таким образом, потенциал роста акций ВТБ, согласно оценке БКС, превышает 40% от текущих цен.

Тактической целью для котировок ВТБ аналитики ПСБ определили уровень в 0,026 руб. или на 4,8% выше текущей стоимости акции. При этом они отмечают, что несмотря на отсутствие разовых факторов во втором полугодии и небольшое снижение маржинальности, чистая прибыль за 2023 год может составить 400–450 млрд руб. Это говорит о низких рыночных оценках акций банка.

Для сравнения, от Сбера аналитики ждут чистой прибыли в нынешнем году в размере 1,4–1,5 трлн руб., но Сбер несравнимо крупнее ВТБ.

Сильный отчет ВТБ вызвал мощный рост котировок его акций: ближе к закрытию торгов в четверг они росли почти на 6%, входя в тройку лучших бумаг дня. Техническая картина по бумаге очень позитивная. Акции сумели уйти выше сопротивления, открыв потенциал роста примерно в 30%.

Похоже, что отношение инвесторов к бумаге начало меняться. Исторически многие трейдеры недолюбливали эту акцию, считая уровень корпоративного управления в банка низким. Некоторым также не нравилась кредитная политика банка. Если к этому добавить, что финансовые показатели ВТБ часто были намного ниже чем у большинства других крупнейших российских банков, то неудивительно, что в последние годы бумага выглядела слабее рынка. Агрессивные игроки очень любили использовать ее для шортов при нисходящем тренде Индекса Мосбиржи.

Однако сейчас характер российского фондового рынка изменился. На нем много новых частных инвесторов, которым чужды предрассудки опытных трейдеров, и которые очень любят покупать отставшие от рынка бумаги.

К этому стоит добавить, что ВТБ всячески пытается улучшить свой имидж, в том числе начав раскрывать финансовую информацию, чего пока не делают многие любимые инвесторами эмитенты.

Небольшим негативом для бумаги является то, что менеджмент ВТБ планирует вернуться к вопросу о выплате дивидендов лишь в 2025 году.