Ефимов: московская компания расширила ассортимент зарядок для электротранспорта в 2,5 раза

Московская компания Engy в январе-июне 2023 года увеличила ассортимент зарядных станций для электротранспорта в 2,5 раза. Теперь на предприятии выпускают 11 видов зарядок – быстрых (постоянного тока) и медленных (переменного тока) станций. К осени ассортимент расширится до 14 моделей, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В товарной линейке компании представлены станции мощностью от семи до 240 киловатт, которые могут зарядить аккумуляторы электромобилей на городских или промышленных объектах, а также в домашних условиях. Новые зарядки установят в столице до конца августа в количестве 34 единиц. Из них 18 устройств появятся на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», включая быстрые до 180 киловатт. Они будут обслуживать не только автомобили сотрудников ОЭЗ, но и жителей и гостей Москвы, добавил гендиректор «Технополиса Москва» Геннадий Дегтев.

Ежемесячно предприятие сможет выпускать до 200 быстрых и до 1100 медленных зарядных станций, добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Зарядки Engy Energy полностью разработаны российской компанией и производятся в Москве. Специалисты завода работают по принципу полного цикла: проектируют микроконтроллеры и электронику, разрабатывают программное обеспечение, собирают, тестируют и обслуживают устройства во всех регионах страны.

Дизайн зарядных станций формирует архитектурный облик улиц. Устройства оснащены системой подвесов зарядных кабелей, что обеспечивает безопасность и опрятный внешний вид. Станции всепогодные: в темное время суток светодиодная подсветка боковых панелей и яркое освещение парковочного места упрощаются процесс пользования. Управлять станцией можно с помощью специального мобильного приложения.

В Москве работают почти четыре тысячи предприятий, где трудоустроено свыше 720 тысяч человек. Компании выпускают широкий перечень изделий, в том числе инновационной и экологичной продукции, которая востребована в различных отраслях. Для производителей и разработчиков действуют более 20 инструментов мер поддержки и разработан ряд антикризисных инструментов.

Москва активно поддерживает производителей и разработчиков. Для них действуют меры поддержки, работают образовательные программы, проводятся технологически конкурсы, создаются площадки для тестирования инноваций, технопарки и промышленные кластеры.