Естественные вопросы об искусственном интеллекте

На недавнем совещании президента с членами правительства тема внедрения искусственного интеллекта в экономику стала центральной.

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Сегодня вопрос развития этих технологий является приоритетным для государства и бизнеса. Самые главные проблемы, как и во всех остальных отраслях — это инвестиции и кадры.

На совещании с президентом министр экономического развития Максим Решетников заявил о том, что до конца года министерство проведет конкурс по отбору новых исследовательских центров по данной тематике на базе ведущих вузов страны.

По словам министра, на эти цели до 2026 года будет выделено около 1,4 млрд рублей. Решетников напомнил, что с 2021 года на базе Сколтеха, ВШЭ, ИТМО, Университета Иннополис, РАН и МФТИ уже создано шесть исследовательских центров.

На их работу было направлено 5,4 млрд руб. на четыре года. Но важнее то, что сами эти центры уже привлекли еще почти 2,5 миллиарда рублей частных инвестиций.

То есть их разработки нужны рынку.

А тем, кто создает и внедряет такие продукты, нужны знания и деньги. И с тем, и с другим сегодня активно помогают российские институты развития из периметра Группы ВЭБ.РФ.

«Искусственный интеллект сейчас это не только широко известные нейросети типа Кандинского или ChatGPT, но и масштабные промышленные решения, существенно улучшающие производительность предприятий в различных сферах. В дальнейшем объем задач, решаемых с помощью ИИ, будет только расти. И именно поэтому для нашей страны сейчас очень важно приложить все усилия к развитию этой сферы и обеспечению собственного технологического суверенитета, чтобы занять достойное место среди лидеров, а не остаться в догоняющих и зависимых от чужих технологий», — говорит директор бизнес блока государственного института развития ВЭБ.РФ Максим Дузь.

Учитывая относительную молодость и динамику развития отрасли, ставку надо делать на молодых специалистов, «не скованных привычным образом мышления и процедурными ограничениями крупных компаний», считает Дузь. По его словам, для таких молодых предпринимателей и разработчиков важно создавать условия, чтобы вырастить из их идей экономически эффективный, масштабируемый и отвечающий запросам государства проект.

Сама концепция институтов развития подразумевает возможность оказывать поддержку на каждом этапе.

Например, входящий в орбиту ВЭБ.РФ Сколтех, готовит кадры. В августе Сколтех проведет Летнюю школу машинного обучения SMILES-2023 на Алтае. Она соберёт студентов из ведущих вузов России, активно вовлеченных в исследования в области машинного обучения и его применения.

«Мы разработали новые подходы в области ИИ, основанные на полученных нами фундаментальных математических результатах в оптимальном транспорте, моделировании многообразий и распределений на них многомерных данных; использовали эти подходы в новых платформенных решениях, внедряемых в практику крупных промышленных предприятий и компаний», — отметил руководитель Центра прикладного ИИ проф. Евгений Бурнаев.

По словам Евгения Бурнаева, ценность теоретических и практических научных результатов, и созданных в Центре продуктов, подтверждается грантовой поддержкой со стороны фондов и промышленных партнеров.

А с этим помогают уже другие структуры в периметре того же ВЭБа: Сколково и Фонд содействия инновациям. «Сколково» поддерживает проекты в приоритетных отраслях экономики — промышленности, АПК, строительстве и ЖКХ, здравоохранении и в транспортно-логистической отрасли. В марте начался конкурсный отбор пилотных проектов. Победители получат гранты от 20 до 100 млн рублей. Участие принимают компании, которые планируют пилотное внедрение российского ПО, платформенных решений, сервисов или программно-аппаратных комплексов. Обязательное требование — софинансирование не менее 50% от сметы проекта из внебюджетных источников. И желающих много. Подано 40 заявок, и пять компаний уже прошли отбор и получили право на гранты на общую сумму более 300 миллионов рублей. И это не предел.

«В 2023 году "Сколково" планирует поддержать не менее девяти проектов на сумму около 900 млн рублей. Важное условие участия в программе — проект должен иметь прямое отношение к сфере искусственного интеллекта. Например, предусматривать внедрение технологий компьютерного зрения, обработки естественного языка, распознавания и синтеза речи, интеллектуальных систем поддержки принятия решений. Также для получения гранта надо показать, что решение востребовано на рынке, имеет высокую экономическую эффективность и потенциал для тиражирования», — отметил Игорь Дроздов, председатель правления Фонда «Сколково».

Небольшие стартапы, работающие с ИИ, ведет Фонд содействия инновациям. С 2014 года по разным программам Фонда помощь получили около 2,5 тысяч проектов в области искусственного интеллекта, из них: около тысячи проектов от молодых инноваторов, 1,5 тысячи проектов, созданных малыми предприятиями, находящимися на разных стадиях развития. Число претендентов на гранты также ежегодно растет. Например, в 2022 году от стартапов поступило на 25% больше заявок, чем в 2021-ом. На крупные гранты в 2022 году претендовало в 1,5 раза больше компаний, чем годом ранее. А выручка от реализации инновационной продукции, созданной за счет гранта уже превысила 11,5 млрд рублей.

За 2023 год поддержку Фонда получили 144 компании на общую сумму 1 213 млн рублей. Один из грантополучателей — томская компания «Сапл-биз», основанная в 2013 году. Компания создала электронную торговую площадку для малого и среднего бизнеса России и СНГ. И сегодня «Сапл-биз» входит в ТОП-15 маркетплейсов России, на платформе размещается 1,5 тыс. оптовых заказов ежедневно и зарегистрировано 350 тыс. пользователей. Фонд содействия инновациям предоставил компании финансирование на разработку алгоритмов ИИ, что позволило заметно ускорить развитие проекта — рассказал генеральный директор и основатель ООО «Сапл-биз» Евгений Дьяченко:

«Специфика в том, что разработка таких алгоритмов достаточно затратное направление для небольших стартапов: требуются не только высококвалифицированные разработчики, но и размеченные данные, на которых обучаются нейронные сети. Эти данные можно покупать или собирать и обрабатывать своими силами, своими сотрудниками — мы пошли именно по второму пути. Без финансовой поддержки фонда мы бы выделяли деньги на эту разработку в течении 5 лет, что замедлило бы развитие компании и нашего продукта.

Как результат этой работы, сейчас алгоритмы на базе ИИ помогают нам подбирать пары заказчик-поставщик максимально быстро и максимально точно, что способствует тому, что компании на нашей платформе находят себе лучших поставщиков»

По словам Евгения Дьяченко, получение грантов от ФСИ — это прозрачный и понятный процесс, но надо быть готовым к тому, что не каждую разработку фонд поддержит. Заявки «Сапл-биз» Фонд одобрял 5 раз, но были и отказы. «Так что рассчитывать только на грант не стоит» — заключает Дьяченко.

Продукты других грантоплучателей ФСИ в области ИИ тоже уже работают на открытом рынке. Среди заказчиков как крупнейшие игроки: СберУниверситет, Росатом, ВШБ МГУ, ВТБ, Университет НТИ и другие, так и небольшие организации — от медицинских учреждений до фитнес-клубов.

Таким образом, тренд на повсеместное применение технологий ИИ очевиден. В перспективе в ряде случаев внедрение этих технологий может даже стать обязательным.

На том же совещании президента с членами правительства глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил сделать приобретение и использование решений с искусственным интеллектом неотъемлемым условием при подаче бизнесом заявок на получение субсидий от государства. По словам министра, в ряде отраслей такой эксперимент планируют начать уже следующем году.

Кроме того, на совещании было предложено расширить охват компаний с госучастием, которые используют или планируют задействовать механизмы искусственного интеллекта в своей работе. Там же было принято решение развивать практику применения экспериментальных правовых режимом в сфере цифровых инноваций и усилить работу по подготовки специалистов в этой отрасли. К слову, всем вузам страны уже направлен обновленный образовательный модуль системы искусственного интеллекта, который в перспективе тоже должен стать обязательным.

С другой стороны, обязательства развивать технологии искусственного интеллекта на весь бизнес и систему госуправления уже наложила объективная реальность. Естественным образом.