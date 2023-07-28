Акции дня: бумаги ТМК растут после рекомендации по дивидендам

Акции ТМК завершили сессию на Мосбирже в пятницу, 28 июля в плюсе. За день котировки выросли на +5,16% до 185,16 рублей за бумагу.

Трейдеры покупали акции после рекомендации по дивидендам за первое полугодие 2023 года в размере 13,45 рублей на акцию (довдоходность почти 8% на пятницу). Реестр закроется 5 сентября, последний день для покупки акций 1 сентября.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,70% до 3008,61 пунктов. Индекс РТС упал на -0,52% до 1033,67 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:15 мск составила 84,6 долларов за баррель (+0,88%). Российская валюта слабела – 92,06 руб. за доллар.