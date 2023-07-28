Ралли S&P 500 и японский городовой

Этот день на фондовом рынке США мог стать одним из лучших в июле, но в итоге распался на две части: в первой были достижения, а во второй – антирекорды. Внутридневной разворот индексов оказался одним из самых резких за год – такими порой заканчиваются сильные тренды. Но начинался четверг гепом S&P 500 вверх.

С утра вышли сильные цифры ВВП. По предварительным данным Минторговли США, во II квартале экономика прибавила 2,4%, хотя ожидали 1,8%. Одновременно выяснилось, что в июне неожиданно выросли незавершенные продажи жилья.

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Другая статистика тоже указывала на оживление экономики, несмотря на подъем ставок темпами, невиданными четыре десятилетия. К тому же накануне председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил, что сотрудники регулятора отказались от прогноза рецессии, сделанного ими в марте на фоне банковского кризиса.

Это, конечно, могло означать и то, что подъем ставок все еще далек от завершения, а не закончен, как надеются быки. Но оптимизм победил – и S&P 500 преодолел знаковую отметку 4600 пунктов, выйдя на уровень марта 2022 года. Индекс Dow Jones Industrial Average переписал максимум с февраля того же года.

Но уже через несколько часов S&P 500 пролетел круглую цифру в обратную сторону, оказавшись на уровнях полуторанедельной давности. Американские акции обрушили новости с другого конца света – из Японии. И даже не новости, а слухи. Они, правда, были из тех, которые рынок считает целенаправленными утечками информации.

Nikkei без ссылок на какие-либо источники сообщила, что в пятницу Банк Японии обсудит корректировку своей политики контроля кривой доходности. Сейчас он не позволяет долгосрочным ставкам превышать 0,5%, скупая облигации, но теперь будет рассмотрен вопрос о том, чтобы позволить доходности подняться выше этого предела.

Спекуляции на эту тему идут давно – в том числе и в последние недели. О том, что Банк Японии ужесточит политику, говорили UBS, Goldman Sachs, JPMorgan, Nomura, BNP Paribas, Morgan Stanley и другие. Это неудивительно: большинство крупных центральных банков уже близки к тому, чтобы завершить циклы подъема ставок, а Банк Японии все еще держит их около нуля, хотя инфляция в стране растет.

Весной, после смены руководства японского центробанка, многие ожидали быстрых перемен, но дело затягивается. И в последнее время рынок в целом пришел к мнению, что в эту пятницу ничего особенного японский регулятор не предпримет.

Возмутители спокойствия все же были. Так, брокерская фирма SMBC Nikko заявляла о 50-процентной вероятности того, что Банк Японии полностью откажется от контроля кривой доходности на этой неделе. Но только сообщение Nikkei взорвало рынок.

Иена взлетела. Доходность десятилетних US Treasuries превысила 4%. Индикатор страха Уолл-стрит – индекс волатильности VIX – показал максимальный прирост с мая.

Американские акции упали, растеряв достижения первой половины дня, и закрыли день в минусе. Dow Jones Industrial Average потерял 0,67%, S&P 500 – 0,64%, а Nasdaq Composite – 0,55%. В результате индекс Dow прервал редчайшую серию из 13 подряд закрытых в плюс торгов. В прошлый раз такая «чертова дюжина» выпадала ему в 1987 году, памятном историческим обвалом фондовых рынков.

И уже сегодня спекулянты проверили на прочность ситуацию на японском рынке – доходность десятилетних гособлигаций превысила предел в 0,5%. Азиатские индексы во главе с Nikkei 225 утром пятницы ушли в «красную зону».

А чуть позднее Банк Японии сообщил, что сохранит ставки на прежнем уровне, но тем не менее скорректирует политику. Он будет «проводить управление кривой доходности с большей гибкостью, рассматривая верхнюю и нижнюю границы диапазона как ориентиры, а не как жесткие ограничения в своих рыночных операциях».

Азиатские индексы в итоге подросли, но напряжение на рынках осталось. Все-таки иена – основная валюта carry trade. Рост ставок в Японии может привести к репатриации японских зарубежных вложений и развернуть многие финансовые потоки. Масштаб мировых инвестиций в иенах огромен и никто не может точно предсказать последствия. Между тем рынки, как всегда, будут реагировать на будущие угрозы заранее.

«Корректировку программы контроля кривой доходности, финансовые рынки, независимо от обоснования со стороны Банка Японии, воспримут как начало цикла ужесточения политики», - поясняла вчера Bloomberg стратег Commonwealth Bank of Australia Кристина Клифтон.

Но согласно данным Банка Японии, он только за последнее десятилетие скупил гособлигаций на $3,6 трлн. Это заставило местных инвесторов в поисках прибыли вывести в другие страны аналогичные суммы. И теперь они, например, являются крупнейшими иностранными держателями гособлигаций США.

Японцы, хотя бы понемногу, владеют чуть ли не всем в мире – от бразильского долга до европейских электростанций и американских рискованных кредитов. Согласно Bloomberg, им принадлежит 10% австралийских и голландских, 8% новозеландских и 7% бразильских облигаций. Их активы в акциях эквивалентны 1-2% фондовых рынков в США, Нидерландах, Сингапуре и Великобритании. И возвращение этих денег домой способно всерьез потрясти мир.