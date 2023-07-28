Банк Японии заставил дрожать гособлигации США

Вчерашнее сообщение агентства Nikkei о том, что японский центробанк (BOJ) может откорректировать политику контроля кривой доходности наделало много шума на финансовых площадках. BOJ, видимо, сам испугался собственной прыти и в итоге все же не стал повышать верхнюю границу доходности по 10-летним японским гособлигациям и ограничился заявлением, что эта граница не является догмой, и лишь руководством к действию. Таким образом недавно возглавивший главный банк Страны восходящего солнца Казуо Уэда решил не называть вещи своими именами и объявлять прямо о начале нормализации монетарной политики.

Оставил прежней BOJ на уровне -0,1% и учетную ставку. Иена отреагировала предсказуемо: сначала укрепилась на новости Nikkei более чем на 1% к доллару, но затем, сообщает Bloomberg, начала падать в пятницу на решении японского центробанка, но в конечном счете снова перешла к росту. А вот ставка по 10-летним облигациям превысила ту самую пресловутую верхнюю границу кривой доходности, о которой так много говорили накануне, и достигла 0,575%.

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«Простое поднятие (границы) 0,5% рассматривалось бы как поднятие ставки,- объясняет поведение главы BOJ главный экономист Ichiyoshi Securities и бывший сотрудник Центробанка Нобуяси Атаго.- Чтобы избежать этого, банк установил лимит в 1% для покупок по фиксированной ставке. Уэда не хочет, чтобы рынки считали, что он ужесточает монетарную политику».

Кстати, специалисты в целом не считали, что Уэда действительно начнет менять контроль над кривой доходности уже на июльском заседании Центробанка. Поднятие кривой ждали от него лишь 18% из 50 опрошенных Bloomberg экономистов. Половина экспертов полагает, что изменения произойдут не раньше октября. К тому же, все уверены, что такое серьезное решение должно быть полной неожиданностью для рынков, потому что в противном случае оно спровоцирует массовую продажу облигаций, которая все испортит.

Осторожность главного японского банкира понятна: он не хочет, чтобы его действия привели к чрезмерному укреплению иены и обвалили фондовый рынок Японии. Не исключено, что Казуо Уэда какое-то время все же колебался, но в конце концов решил избавить себя и своих помощников от большой головной боли в самом начале руководства главным банком Японии. К тому же, на финансовых рынках сейчас воцарилось относительное спокойствие и большинство инвесторов перестали проверять решимость BOJ защищать целевой диапазон, чем они занимались несколько последних месяцев. Последний раз Центробанк удивил инвесторов в декабре прошлого года, когда удвоил предел доходности. Кстати, то решение во многом оказалось бесполезным.

Сейчас повсеместно все больше укрепляется мнение, что американский и европейский Центробанки приближаются к завершению порядком затянувшегося периода ужесточения монетарной политики. Такая ситуация расширяет для главного японского банка, который борется с высокой инфляцией по-своему, не трогая учетной ставки, окно возможностей для изменения верхней границы кривой доходности, потому что снизит риск скачка ставки по долгосрочным гособлигациям.

Тем не менее, в июле ставка во многих странах вновь поползла вверх. ЕЦБ 27 июля в очередной раз поднял учетную ставку на 0,25% и довел ее до рекордных 3,75%. Для Европы это 22-летний максимум. Днем ранее то же самое сделал и Джером Пауэлл, возглавляющий ФРС. Акции японских компаний в начале июля достигли 33-летнего максимума, а иена оставалась в районе 140 за доллар.

Впрочем, в любом случае японский центробанк успел напугать рынки. Возвращение капиталов в Японию на фоне нормализации монетарной политики BOJ приведет к обвалам на финансовых площадках многих стран, в том числе, и в США. Напомним, Япония является крупнейшим держателем казначейских облигаций США. Поэтому 10-летние американские бонды тут же отреагировали на вброс Nikkei о возмжной корректировке контроля над кривой доходности со стороны BOJ ростом, превысив 4%. Скептики считают, что половинчатое решение японского центробанка не позволит справиться с инфляцией и избежать финансовых спекуляций. Поэтому главный итог заседания Банка Японии в пятницу можно сформулировать так - "мы вас предупреждали".