БСК завершит первый этап рекультивации «белых морей» к 2033 году

Напомним, «БСК» владеет в Башкирии предприятием по производству химической продукции, в том числе кальцинированной, пищевой и каустической соды, которое является крупнейшим в Европе. Это сложный вид промышленности, имеющий первую категорию негативного воздействия на окружающую среду.

При этом, несмотря на введенные санкции и экономическое давление в отношении России, «БСК» продолжит заботиться об экологической безопасности жителей города и республики. Как подчеркнули в компании, она регулярно подтверждает соответствие своего производства действующему природоохранному законодательству, сокращает число выбросов загрязняющих веществ и внедряет безотходные технологии. Проект рекультивации «белых морей» — один из таких проектов.

На пути к производству полного цикла

Предприятие по выпуску каустической соды запустили в Стерлитамаке в середине прошлого века. Появление нового крупного завода на тот момент положило начало развитию всего юга Башкирии. С тех пор и начали появляться «белые моря», в которых накапливается шлам содового производства. К текущему моменту они занимают 10 отсеков общей площадью 462 га. Самый первый отсек — площадью 136 га — ввели в эксплуатацию еще в 1952 году, второй — 94 га — в 1963-м. Их и планируется рекультивировать в первую очередь.

Чтобы наметить примерные сроки реализации первого этапа этого проекта, «БСК» сделала большой шаг вперед в изменении технологии производства. Напомним, что как правило, выпуск соды в мире ведется аммиачным способом. Созданный бельгийским химиком-инженером Эрнестом Сольве, он считается наиболее безопасным для окружающей среды, а также позволяющим получить соду наиболее высокого качества. В рамках аммиачной технологии в процессе производства соды на 1 тонну продукта образуется около 10 кубов дистиллерной жидкости, которая представляет собой раствор солей с примесью твердых минеральных компонентов. До недавнего времени эта дистиллерная жидкость считалась отходом производства: взвешенные частицы оседали на дне шламонакопителей, а осветленную часть в безопасных пропорциях сбрасывали в водоемы. Таким образом, на всех производствах, где применяется традиционный способ получения кальцинированной соды, частью процесса является отстойник-шламонакопитель — это и есть так называемое «белое море».

После нескольких лет работы над новой технологий «БСК» готова исключить из технологического процесса два первых отсека «белых морей» общей площадью 230 га. Вместо них впредь будет использоваться разделение шлама на твердую и жидкую фракции. Как поясняют в компании, с помощью этой технологии из твердой части отходов будут создавать минеральный продукт содового производства, а осветленную часть дистиллерной жидкости — использовать в производстве хлористого кальция. «БСК» стала использовать эту технологию первой в стране, подчеркивают в компании.

«В фокусе нашего особого внимания сегодня так называемые "белые моря". При этом давайте не будем забывать, что проблема создавалась семь десятков лет. Сейчас в шламонакопителях накоплено примерно 60 млн тонн дистиллерной жидкости. И ведь мы первыми в России начала использовать технологию разделения шлама на твердую и жидкую фракции с последующим их использованием. Сегодня наращиваем мощности», — комментирует глава «БСК» Эдуард Давыдов. Пару лет назад он оценивал объем инвестиций в этот проект в 5 млрд рублей.

Таким образом, в течение следующих нескольких лет половину «белого моря» осушат, засыплют песком и засадят деревьями. К 2032 году на месте «белых морей» планируется высадить вишневый сад, говорил первый премьер Башкирии Андрей Назаров в прошлом декабре.

Отходы — в дело

Как рассказали в компании, новая технология позволяет разделять шлам на твердую и жидкую фракции. Твердая часть, состоящую из нерастворимых солей кальция и других компонентов, планируется использовать для получения минерального продукта содового производства. Он, в свою очередь, схож с минералами вроде известняка или мела и уже доказал свою эффективность в качестве рекультиванта закисленных почв, требующих известкования. Апробацию минеральный продукт уже успешно прошел на старой свалке Стерлитамака, законсервированной в 1989 году.

Отметим, что первую выработку отделения фильтрации дистиллерной жидкости «БСК» запустила в 2014 году. С тех пор компания нарастила объемы ее производства до 1 тыс тонн в сутки. Именно это и позволяет ей сократить количество выбросов в «белые моря». Как уточнили в «БСК», компания также уже проектирует новый цех по выпуску гранулированного хлористого кальция мощностью 300 тыс. тонн в год. Наращивать мощности его производства в дальнейшем планируется в три этапа.

Вторая часть отходов — осветленная дистиллерная жидкость — будет использована в производстве технической соли, состоящей из хлористого кальция и хлорида натрия. Этот состав смогут применять дорожники как противоледный реагент, строители как ускоритель «схватывания» и твердения строительных смесей и нефтяники и газовики для закачивания в скважины. Кроме того, часть технической соли «БСК» планирует возвращать в начальный цикл производства соды, что позволит снизить добычу природной соли из недр.

«Внедрение безотходного производства — это реальность, которую мы создали, — подчеркивает Эдуард Давыдов. — Мы перерабатываем твердые отходы в востребованную продукцию и используем лучшие мировые технологические решения по производству кальцинированной соды по "зеленой технологии"».

Вести рекультивацию «белых морей» «БСК» будет не в одиночку. Осенью 2021 года компания заключила договор с филиалом ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических изменений» - «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Башкортостан». Эксперты этих ведомств уже провели комплексные инженерные изыскания двух первых отсеков «белых морей» и на данный момент подбирают наиболее оптимальные для них технические решения. Получить положительное заключение государственной экологической экспертизы планируется в первой половине 2024 года.

Масштабная программа экологического развития предусмотрена также и на Березниковском содовом заводе (БСЗ), расположенном в Пермском крае. В июне этого года руководство БСЗ подписало соглашение о взаимодействии с правительством региона в сфере природоохранной деятельности. В частности, в рамках документа будет разработана совместная с региональным правительством программа в области охраны атмосферного воздуха, в которую войдут мероприятия по установке современного газоочистного оборудования, оснащению системами контроля, переходу на новые технологии. Березниковский содовый завод, со своей стороны, намерен до конца 2025 года реализовать ряд инвестпроектов по установке современного производственного оборудования, отвечающего принципам наилучших доступных технологий в сфере охраны атмосферного воздуха. Кроме того, ряд производственных цехов будет оснащен средствами измерения загрязняющих веществ, которые будут вести мониторинг атмосферного воздуха в непрерывном режиме. Общая сумма инвестиций в экологические проекты составит 450 млн. рублей.

Проблема утилизации промышленных отходов для региона всегда была одной из самых острых: ведь в Башкирии работают десятки крупных и средних нефтяных и химических предприятий, говорил ранее журналистам председатель союза экологов Башкортостана, главы «Ассоциации по обращению отходов» Александр Веселов. Модернизация производства «БСК» позволяет использовать современные «зеленые технологии», создавать безотходное производство и использовать лучшие мировые практики в вопросах производства кальцинированной соды, а главное, выстраивать экологическую политику таким образом, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду, резюмируют в компании.