Эфиопия выразила желание присоединиться к БРИКС

Число стран, которые заявляют о стремлении вступить в БРИКС, неуклонно растет; желание присоединиться к организациии высказала, в частности, Эфиопия.

Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров, передает ТАСС.

«Многие страны высказали пожелание такое. В том числе Эфиопия. Но сейчас пока я бы не стал подсчитывать, потому что их число растет. Этот вопрос будет рассматриваться на саммите БРИКС. Я думаю, там как раз ситуация будет более ясной», — отметил дипломат.

По его словам, ряд африканских стран сделали официальные заявки, в то время как некоторые государства пока лишь задекларировали свои намерения. «Я не стал бы считать. Но известно, что Египет и Алжир точно подали такую заявку», — уточнил Озеров.

БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума. На долю государств, входящих в организацию, приходится 26% территории Земли, 42% населения планеты и более четверти мирового ВВП. Страны БРИКС имеют свой Банк развития, пул условных валютных резервов и институты содействия межгосударственному экономическому сотрудничеству.

В 2022 году заявки на вступление в БРИКС подали Иран, Аргентина и Алжир; заинтересованность во вступлении в организацию выражали также Турция, Египет и Саудовская Аравия.

В 2023 году саммит БРИКС пройдет в ЮАР 22-24 августа. Президент РФ Владимир Путин примет в нем участие по видеосвязи.