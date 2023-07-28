ФОМ опубликовал новый рейтинг доверия Путина

Согласно опросу Фонда «Общественное мнения» (ФОМ) подавляющие большинство россиян доверяет президенту РФ Владимиру Путину.

На соответствующий вопрос утвердительно ответили 75% респондентов. 15% заявили, что скорее не доверяют, ещё 10% затруднились со своим выбором, передаёт сайт ФОМ.

При этом на вопрос, как Путин работает на своем посту, 77% участников опроса ответили, что скорее хорошо, 11% – скорее плохо, 12% – затруднились с ответом.

Работу российского правительства положительно оценили 52% россиян, отрицательно – 29%, не дали ответ – 19%.

На вопрос, как как работает на своём посту глава Кабмина Михаил Мишустин, 55% ответили, что скорее хорошо, 14 % – скорее плохо, а 30% затруднились с ответом.

В рейтинге партий лидирует «Единая Россия». Если бы выборы в Госдуму состоялись бы в следующее воскресенье, то ЕР получила бы 41% голосов избирателей. На втором месте была бы КПРФ – 9%, а на третье ЛДПР – 8%. По 3% набрали бы «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди».

Опрос «ФОМнибус» проводился в период с 21 по 23 июля 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах России среди 1 500 респондентов методом интервью по месту жительства опрашиваемых. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Как ранее писал «Эксперт», по данным опроса ВЦИОМ, который проводился в период с 26 июня по 2 июля 2023 года, Путину доверяют 78,1% респондентов, недоверие главе государства высказали 17,7% опрошенных.