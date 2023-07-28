Германия балансирует между рецессией и стагнацией

Опубликованные в последний день рабочей недели экономические данные за второй квартал позволили утверждать о формальном выходе первой европейской экономики из рецессии. Однако особых поводов для радости нет. Прогнозы по немецкой экономике по-прежнему пессимистичные. Что же касается выхода из рецессии, то это скорее формальный выход, потому что ВВП не вырос даже символически, а только остался на прежнем уровне, что позволило говорить о техническом выходе из рецессии. В любом случае вопросов к первой экономике Европы осталось предостаточно.
ВВП ФРГ остался на том же уровне, что и в первые три месяца года. Он не оправдал прогнозы экономистов и не дотянул даже до символического роста в 0,1%. Правда, корректировка статистических данных позволяет говорить, что снижение в предыдущие месяцы было не таким сильным, как боялись специалисты. Экономику Германии в апреле-июне, утверждает статистическое ведомство ФРГ Destatis, помогло стабилизировать частное потребление.
Несмотря на выход из мягкой рецессии перспективы экономики ФРГ остаются невеселыми. Ничего не меняется, например, в лучшую сторону в таком важном секторе, как производство, которое снижается уже год. Спрос быстро снижается, как показывают опросы, и в других секторах, включая сектор оказания услуг.
Радует, что в BASF ожидают некоторого восстановления во втором квартале химической промышленности. Однако собственный прогноз на 2023 год химический гигант совсем недавно снизил.
Не ожидают заметного улучшения во второй половине года и в производителе химических веществ Clariant AG.
Экономисты Bundesbank на основе последних данных тоже говорят о более медленном, чем ожидалось, восстановлении экономики ФРГ по итогам года. Не прибавил оптимизма и прогноз МВФ на этой неделе, согласно которому Германия будет единственной страной в G7, у которой в 2023 году произойдет спад в экономике.
На фоне топтания на месте экономики Германии вызывает определенный оптимизм квартальная статистика по Франции и Испании. Вторая и четвертая экономики Евросоюза благодаря укреплению экспорта и турсектору во втором квартале немного выросли: на 0,5% и 0,4% соответственно. Причем, французская экономика даже превзошла ожидания экономистов.