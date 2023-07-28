Германия балансирует между рецессией и стагнацией

Опубликованные в последний день рабочей недели экономические данные за второй квартал позволили утверждать о формальном выходе первой европейской экономики из рецессии. Однако особых поводов для радости нет. Прогнозы по немецкой экономике по-прежнему пессимистичные. Что же касается выхода из рецессии, то это скорее формальный выход, потому что ВВП не вырос даже символически, а только остался на прежнем уровне, что позволило говорить о техническом выходе из рецессии. В любом случае вопросов к первой экономике Европы осталось предостаточно.

ВВП ФРГ остался на том же уровне, что и в первые три месяца года. Он не оправдал прогнозы экономистов и не дотянул даже до символического роста в 0,1%. Правда, корректировка статистических данных позволяет говорить, что снижение в предыдущие месяцы было не таким сильным, как боялись специалисты. Экономику Германии в апреле-июне, утверждает статистическое ведомство ФРГ Destatis, помогло стабилизировать частное потребление.