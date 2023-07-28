Глава Минтруда оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели в России

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели в России. По его мнению, на сегодняшний день такой необходимости нет, передаёт РИА Новости.

«Понятно, что, наверное, большинство граждан хотят иметь возможность свободного графика работы, но это предмет для дискуссии со своим работодателем, – подчеркнул чиновник. – Действующие нормы законодательства всецело позволяют работодателю организовывать гибкий график работы для своих сотрудников – и трёх- и четырёхдневную рабочую неделю, и возможность комбинации дистанционной занятости вместе с фактическим местонахождением на рабочем месте.

Кроме того, Котяков отметил, что «не видит необходимости изменения трудового законодательства с чётким закреплением четырехдневной рабочей недели».

«Если у работодателя и работника есть предмет для диалога и они приходят к общему решению, то это возможно реализовать и в рамках существующего законодательства», – резюмировал глава Минтруда.

Как ранее писал «Эксперт», член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в очередной раз заявила, что россиянам надо меньше трудиться, в связи с чем озвучила предложение: по пятницам нужно работать всего четыре часа.

Таким образом, власти пришли ко мнению, что рабочее время россиян надо сокращать. Однако они не могут определиться в том, насколько именно. При этом бизнес и вовсе не уверен в полезности такого шага в данный момент.