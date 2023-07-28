Индекс Мосбиржи пробил 3000, но борьба еще впереди

Близость сильного технического сопротивления 3000 пунктов по Индексу Мосбиржи в первые часы торгов пятницы продолжала сдерживать активность покупателей. Однако и желания продавать также не было.

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Именно последний фактор заставил агрессивных игроков начать осторожные покупки акций после полудня. В этом году в подавляющем большинстве случаев Индекс Мосбиржи растет по понедельникам. Осознав эту особенность, спекулянты начали прикупать акции еще по пятницам, чтобы отдать их в рынок в понедельники и вторники.

Никакого серьезного противодействия росту сегодня не наблюдалось, в результате чего Индекс Мосбиржи сумел потяжелеть на 0,7% и зарыться на отметке почти 3009 пунктов. Пока рано говорить о том, что важное сопротивление пройдено, и рынок продолжит рост. Сильная борьба за «круглую» отметку обещает развернуться в первой половине следующей недели.

«Быкам» для победы очень нужна поддержка либо со стороны внутренних позитивных новостей, либо от подорожания нефти. Внутренний фон отчасти радует хорошими отчетами компаний, демонстрирующими, что эмитенты разных секторов экономики первое полугодие 2023 г. чувствовали себя очень неплохо.

Нефть же сегодня особо не порадовала, оставшись торговаться в боковике вокруг отметки $83,5 за баррель. Однако некоторые аналитики считают, что в ближайшие дни «черное золото» имеет очень хорошие шансы подрасти.

В конце следующей недели пройдет саммит ОПЕК+, и в его преддверии многие будут закрывать короткие позиции по нефтяным контрактам. От встречи нефтяников пока не ожидается никаких важных решений, но все прекрасно помнят, что и два предыдущих саммита нефтяников ожидались спокойными, и все же на них были приняты решения, которые заставили нефтяных «медведей» раскошелиться.

В качестве технической цели роста нефти аналитики обозначают район $87–88 за баррель.

Впрочем, сегодня на нейтральной нефти акции нефтяных компаний уверенно дорожали: «Лукойл» прибавил 2,9%, «Газпромнефть» и «Роснефть» – по проценту каждая. Последние две бумаги закрылись выше сопротивлений, что может ускорить их рост.

Отчасти акциям экспортеров способствовал вновь упавший рубль, но совсем недавно мы видели, как акции той же нефтянки этот фактор игнорировали. Вероятно, рынок начал верить в будущий рост доходов нефтяных компаний не только от повышения мировых цен на их продукцию, но и в результате нормализации логистики.

Если рассматривать акции крупнейших эмитентов через призму технического анализа, но нельзя не упомянуть про Сбер. С октября прошлого года акция торговалась в мощном восходящем тренде, который прекратился в конце мая. С тех пор интерес к бумаге как со стороны инвесторов, так и аналитиков резко упал. Но он может возобновиться на следующей неделе.

По акциям Сбера нарисована четкая «бычья» фигура «восходящий треугольник». Сегодня бумага закрылась на его верхней границе. Это сильный сигнал к росту, и если Сберу удастся подорожать еще на 0,5–1%, то многие спекулянты начнут закрывать короткие позиции, что лишь ускорит подъем. Потенциал роста бумаги до следующей преграды 260 руб. составляет 4%, причем подорожать на 10 рублей акция может очень быстро.

Сегодня завершился период уплаты июльских налогов в бюджет, экспортеры ожидаемо уменьшили продажу валютной выручки, и рубль упал к доллару на 1,2%. Последняя сделка прошла по котировке 91,7075 руб. за доллар.

Пара доллар/рубль закрыла неделю на верхней границе боковика, в котором она торгуется с 7 июля. По логике, в ближайшие дни можно ждать низкой активности экспортеров на валютном рынке и традиционного снижения курса рубля. Но некоторые аналитики не рекомендуют играть против российской валюты. Сейчас, отмечают они, валютный рынок близок к равновесию. При этом с 1 августа Банк России более чем вдвое увеличит объем валютных интервенций, что может качнуть маятник в сторону укрепления рубля.