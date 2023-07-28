Инвестор закончил монолитные работы в шестом корпусе бизнес-центра «Останкино Business Park»

В Бутырском районе Москвы строительство шестого корпуса бизнес-центра «Останкино Business Park» завершено на половину. Инвестор полностью закончил возведение монолитного каркаса и уже выполняет внутренние работы по возведению стен, монтаж инженерных систем и установку фасада. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Офисный комплекс из шести корпусов возводит девелопер из структуры Pioneer по городской программе создания мест приложения труда. Общая площадь всех зданий превысит 133 тыс. кв. метров с учетом паркинга и наземной территории. За счет комплекса в городе появятся около 7 тыс. рабочих мест, из них более 1,6 тыс. – в рамках городской программы.

Шестой корпус займет 23 тыс. кв. метров, из которых 15 тыс. кв. метров придутся на офисы. Сдать объект планируют в 2024 году, добавил Овчинский. Здание будет иметь панорамное остекление, что обеспечит высокий уровень инсоляции. Отделку фасада выполнят из металлических панелей с оттенками золота, бронзы и меди. Офисные помещения будут располагаться с третьего по двенадцатый этажи, а на первых двух уровнях откроют фитнес-центр с бассейном и SPA-зоной площадью более 3 тыс. кв. метров.

В правительстве Москвы считают создание комфортной городской среды - одной из важнейших задач. На эти цели направляют более 90% городских инвестиций. Таким образом, за пределами исторического центра открывают новые школы, детские сады, поликлиники, больницы, спортивные комплексы, социальные учреждения.

Программа создания мест приложения труда помогает обеспечить комплексную застройку районов. За участие в ней девелопер получает льготы.