«КамАЗ» в начале осени откроет сервисный центр в Луганске

В столице Луганской Народной Республики в первой половине сентября заработает сервисный центр «КамАЗа».

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«Технический центр ООО "Луганский автоцентр Камаз" гарантийного, постгарантийного и сервисного обслуживания автотехники "Камаз" начнет свою работу в первой половине сентября», — указывается в сообщении пресс-службы правительства региона.

Как пишет ТАСС, 21 июля глава Минпромторга республики Тимур Саматов сообщил, что компания-инвестор вложила более 160 млн руб. в реконструкцию помещения для открытия сервисного центра автоконцерна в Луганске. Он отметил, что ЛНР станет первым из четырех новых субъектов РФ, где откроется сервисный центр «КамАЗа».